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Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

По его словам, Москва променяла братские отношения на партнерские. Он пообещал, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / ТАСС)

Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. «Ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников», — объяснил он в послании народу и парламенту, трансляцию которого ведет РБК.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», — сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко отметил, что «Беларусь не дружит с кем-то против кого-то». «Мы за многовекторную, последовательную, предсказуемую внешнюю политику», — сказал он. Президент пообещал, что страна будет строить стратегические партнерские отношения и с Западом, и с Китаем, и с Америкой.

Лукашенко выступает с обращением к белорусам. Прямая трансляция
Политика

Лукашенко добавил, что, учитывая различные конфликты на Кавказе, в Приднестровье и на Украине, его страна оказалась на геополитическом разломе «единственным спокойным звеном в центре Евразии».

3 июля Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут в спокойной и безопасной стране, «где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным».

Лукашенко решил обратиться к Национальному собранию с ежегодным посланием за пять дней до президентских выборов, которые намечены на 9 августа. Изначально оно было запланировано на апрель, однако его перенесли на последний месяц лета.

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Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 4 августа. В них помимо Лукашенко участвуют бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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Политика
Лукашенко выступает с обращением к белорусам. Прямая трансляция
Политика
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