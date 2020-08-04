Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

По его словам, Москва променяла братские отношения на партнерские. Он пообещал, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / ТАСС)

Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. «Ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников», — объяснил он в послании народу и парламенту, трансляцию которого ведет РБК.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», — сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко отметил, что «Беларусь не дружит с кем-то против кого-то». «Мы за многовекторную, последовательную, предсказуемую внешнюю политику», — сказал он. Президент пообещал, что страна будет строить стратегические партнерские отношения и с Западом, и с Китаем, и с Америкой.

Лукашенко добавил, что, учитывая различные конфликты на Кавказе, в Приднестровье и на Украине, его страна оказалась на геополитическом разломе «единственным спокойным звеном в центре Евразии».