Лукашенко предсказал гибель Белоруссии в случае разрушения России

Лукашенко: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем

Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Белоруссия рискует остаться под обломками и погибнуть в случае, если «рухнет Россия», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «Пул Первого».

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — сказал Лукашенко.

По его мнению, мир еще никогда не был так близок к глобальному конфликту как в данный момент. Весь регион, считает Лукашенко «пытаются взорвать, дезориентировать людей» и «любыми способами раскачать ситуацию».

«Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют «дипломатической имитацией». Цена этой «имитации» — сотни тысяч человеческих жизней», — заявил президент Белоруссии.

Он также выразил мнение, что в случае смуты на Западе «мгновенно этим бы воспользовались».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня вел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, по итогам которых последний решил развернуть силы, который блокировали Ростов-на-Дону и планировали двигаться в сторону Москвы. Пригожин связывал свои действия с тем, что, по его словам, «военное руководство» нанесло удар по лагерю частной военной компании (Минобороны это опровергло). После переговоров в Кремле сообщили, что бизнесмен сможет выехать в Белоруссию. Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили.