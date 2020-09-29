Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

Отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», являются «подлинно союзническими», заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.

«<...> сейчас — с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — заявил Путин.

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