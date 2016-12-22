Лукашенко извинился перед Путиным за «бурный» спор о ценах на газ

Дискуссия двух лидеров развернулась на саммите ЕАЭС в Петербурге. Лукашенко призвал к равноправию на рынке энергоносителей в рамках союза, заметив, что для белорусских потребителей газ стоит в два раза больше, чем для российских

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал журналистам публичную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным по поводу цен на газ, которая развернулась в четверг, 6 декабря, на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. По признанию белорусского лидера, ему пришлось извиняться перед Путиным. Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала «Россия».

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«Удалось [обсудить] в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого», — сказал Лукашенко, добавив, что все вопросы они обсудили.

Начало дискуссии развернулось в присутствии журналистов. Тему поднял Лукашенко во время приветственного слова. Белорусский лидер указал на необходимость продолжения работы по устранению барьеров и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС. Он заметил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области — $70. «Почти в два раза ниже. Простой вопрос — как конкурировать в этой ситуации?» — спросил он.

Путин в ответ заметил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130. В пример российский лидер привел ФРГ, уточняет белорусское агентство БелТА. Путин охарактеризовал это как «большое преимущество для наших союзников», согласившись при этом, что стороны должны стремиться к полной унификации. Однако, заметил Путин, «для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами». «Это предмет переговоров», — сказал российский лидер.

​«Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — сказал в ответ Лукашенко.

Разгоревшуюся дискуссию Путин свернул предложением поговорить уже после того, как пресса покинет зал. «Давайте мы уже потом подискутируем в закрытом режиме. Но вы правы абсолютно в том, что нам нужно выработать план движения к единому рынку. Мы с этим согласны. Мы так и будем делать», — приводит слова российского лидера БелТА.