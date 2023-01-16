Россия и Белоруссия проведут учения военно-космических сил

Москва и Минск начинают учения военной авиации, в которых будут задействованы все белорусские аэродромы, полигоны ВВС и системы ПВО. Чего ожидают эксперты, и как учения могут быть связаны с планом дооборудования белорусских ВВС

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Чего ждать от российско-белорусских летных учений

16 января в Белоруссии стартуют первые в этом году российско-белорусские летно-тактические учения. Российская авиация из числа Военно-космических сил прибыла в республику 8 января. Как сообщило в своем Telegram Минобороны Белоруссии, маневры продлятся до 1 февраля, в них задействуют «все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО». Сколько самолетов и в рамках какой концепции будет проходить учение, оборонное ведомство не уточнило.

Западные страны и эксперты пристально наблюдают за совместными военными мероприятиями России и Белоруссии. В 2022 году в привязке к учениям «Союзная решимость» западные издания и политики начали сообщать о готовящейся российской операции на Украине. С тех пор российско-белорусские учения вызывают пристальное внимание Запада.

Эксперты отмечают, что проводить «безусловные параллели» между текущими учениями и «Союзной решимостью-2022» не стоит. «Повышение уровня интеграции Вооруженных сил Союзного государства началось задолго до СВО, и независимо от хода боевых действий на территории Украины оно будет продолжаться, — сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. «По большому счету, это глобальный тренд — страны, которые находятся в союзнических отношениях в военной сфере, стремятся повышать уровень операционной совместимости и эффективности совместных действий. Здесь ключевые элементы — это переход на более-менее унифицированную материально-техническую базу, а также регулярные совместные учения», — говорит Стефанович.

По его мнению, взаимодействие двух стран в воздушно-космической сфере, которое предполагает летно-тактические учения, важно по двум причинам. Во-первых, речь идет об отработке совместного боевого применения сил и средств ПВО — в частности, недавно поставленных Россией в Белоруссию ЗРК С-400; во-вторых, нынешние учения могут проходить в контексте того, что в перспективе Союзное государство может начать проводить совместные ядерные миссии, отметил Стефанович.

О создании единого оборонного пространства Москва и Минск объявили в декабре 2022 года. Путин тогда же сообщил, что Россия продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы. Впервые про переоборудование самолетов Москва и Минск публично заговорили в июне 2022 года. Уже в августе президент Александр Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты Су-24 получили возможность перевозить ядерные заряды.

Комментируя возможность оснащения белорусской авиации ядерным оружием, Александр Лукашенко и Владимир Путин ссылаются на практику НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой действует группа ядерного планирования и проводятся совместные ядерные миссии альянса, в ходе которых доступ к ядерному оружию получают и неядерные члены организации. Долгое время Москва обвиняла США в том, что они нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает передачу таких вооружений неядерным странам. Заявления Москвы и Минска о подготовке экипажей дали повод говорить, что Россия и Белоруссия начнут проводить аналогичные ядерные миссии. Правда, как заявили в МИД России в декабре 2022 года, эти контрмеры реализуются в строгом соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Позиция Белоруссии в отношении российской военной операции

Белоруссия предоставляет российским военным свою территорию и военную инфраструктуру, поэтому Украина и западные страны считают ее стороной конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объясняет позицию республики так: «...Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства» (цитата по БелТА).

«Я не вижу реальной почвы для выводов о том, что Белоруссия собирается вступить в СВО, — отметил в беседе с РБК белорусский политолог Алексей Дзермант. — Руководство неоднократно говорило о том, что все, что происходит, делается для обеспечения безопасности самой Беларуси и западных регионов России».

Вероятность того, что белорусские войска начнут участвовать в боевых действиях, может повысится только в том случае, если по территории республики будет нанесен удар, который можно будет расценить как намеренный, полагает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. К примеру, 29 декабря Минск сообщил, что на территорию Брестской области залетела украинская ракета, однако поводом для дополнительной эскалации, как и в случае с падением ракеты в Польше в ноябре прошлого года, этот инцидент не стал.

«Мы видим, что ни белорусское руководство, ни население активного участия в боевых действиях не хотят. Потому что если белорусская армия присоединяется к российской, боевые действия практически гарантированно перейдут на белорусскую территорию, — сказал РБК Прейгерман. — Что касается того, насколько гипотетическое участие белорусских войск в военной кампании как-то качественно повлияют на ее ход, то, я думаю, вряд ли они могут сильно изменить динамику боевых действий». По оценке эксперта, в белорусскую армию входит порядка 65 тыс. человек, из которых военных — 45–50 тыс. «Даже на фоне проведенной частичной мобилизации в России это мизерные цифры», — резюмировал эксперт.

Признаков того, что с территории Белоруссии готовится нападение, сейчас не видят и западные страны. Представитель Пентагона Патрик Райдер 12 января заявил, что «признаков неминуемых наступательных действий» США не наблюдают и нет ничего, что он счел бы тревожными сигналами.