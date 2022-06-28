В США задержали следующий из России танкер с нефтепродуктами

Власти США задержали для проверки танкер, следовавший из порта Тамань в Новый Орлеан. Представитель зафрахтовавшей судно швейцарской компании Vitol заявил, что груз не имеет российского происхождения

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Власти США задержали нефтяной танкер, который следовал из России в Новый Орлеан, штат Луизиана, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет WSJ, танкер Daytona принадлежит греческой TMS Tankers. Судно было зафрахтовано компанией Vitol, базирующейся в Швейцарии. Daytona отправилась из порта Тамань в начале июня с грузом мазута и вакуумного газойля (вид нефтепродукта, получаемый путем перегонки мазута).

Информацию о маршруте судна подтверждают данные MarineTraffic. Судя по ним, Daytona сейчас стоит на якоре на реке Миссисиппи, в пригороде Нового Орлеана. Согласно информации сервиса, танкер, идущий под флагом Мальты, прибыл туда 27 июня.

Представитель Vitol заявил Reuters, что судно везет груз «не российского происхождения». Источники агентства указали, что он предназначался для нефтеперерабатывающего завода Valero.

США запретили импорт нефти и газа из России в начале марта. Президент Джо Байден тогда заявил, что решение ударит и по США, но власти должны были пойти на этот шаг, чтобы выйти из кризиса более независимыми.

В начале июня Байден заявил, что Вашингтон и союзники обсуждают замену отказа от импорта нефти из России возможностью ее закупок по ценам ниже импортных. Позднее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен указала, что Вашингтон заинтересован в поступлении российской нефти на мировой рынок, поскольку это позволит удержать цены. При этом США и союзники ставят своей целью ограничение доходов России от нефтяного сектора, отметила она. Bloomberg передавал, что страны «Группы семи» (G7) обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку.

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Накануне источник Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты просят Кипр запретить судам под своим флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. В мае, когда санкции на российскую нефть обсуждал Евросоюз, Кипр был одной из стран, выступавших против запрета на транспортировку нефти из России третьими странами.