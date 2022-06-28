Bloomberg узнал о просьбе США Кипру запретить перевозку нефти из России
США призывают Кипр запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, предложение было озвучено в понедельник, 27 июня, во время разговора главы Минфина США Джанет Йеллен с кипрским коллегой Константиносом Петридесом. Однако, пишет Bloomberg, кипрский министр выразил обеспокоенность по поводу такого шага, отметив, что многие другие страны не вводят санкции в отношении России.
Представитель Минфина США не ответил на запрос о комментариях.
В заявлении на сайте американского министерства говорится, что Йеллен и Петридес обсудили намерение двух стран продолжать применять санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Также они говорили об установлении предельной цены на российскую нефть, чтобы «лишить Кремль доходов», но одновременно смягчить последствия для мировой экономики от ограничений.
Американские власти в апреле ввели запрет на поставки российской нефти. Евросоюз ввел частичное эмбарго на него в рамках шестого пакета санкций. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба». Еврокомиссия предусмотрела несколько переходных периодов — до 5 декабря допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.
Йеллен ранее говорила, что полное эмбарго «окажет разрушительное воздействие» на Европу. По ее словам, США заинтересованы в том, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок, так как это позволит удержать цены и избежать резкого скачка, который может вызвать мировую рецессию, «но, безусловно, цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию». Установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, обсуждают лидеры стран G7 на саммите, который сейчас проходит в Баварии.
На фоне вводимых Западом ограничений закупки российской нефти увеличили страны Азии, свидетельствуют данные о морских перевозках сырья. По данным аналитиков, объем российской нефти вырос до рекордного уровня в апреле в основном благодаря увеличению закупок Индии.