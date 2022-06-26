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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о планах G7 привязать цены на нефть из России к страховке

В G7 обсуждают способ ограничить цены на российскую нефть путем введения предельной стоимости ее перевозки и страхования. Премьер Италии заявил, что установление потолка цен «имеет геополитические, экономические и социальные цели»
BRENT BRENT $113,82 +1,61%
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Страны «Группы семи» (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть за счет введения потолка на ее страхование и перевозку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Со слов собеседников агентства, этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог. Они отмечают, что переговоры лидеров G7 продолжаются, пока официального соглашения не достигнуто.

Саммит лидеров «Семерки» проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня, его ключевые темы — российская военная операция на Украине и ее последствия для экономики, пишет агентство. Страны G7 ищут способы ограничить доходы России от энергоносителей, смягчив при этом воздействие на собственную экономику в условиях растущей инфляции.

Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По словам источников, хотя вопрос находится на повестке дня, пока не ясно, смогут ли лидеры утвердить конкретные детали, такие как потолок цен на нефть, до окончания саммита.

О том, что страны G7 обсуждают установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, также сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии. Глава Евросовета Шарль Мишель это подтвердил, но отметил, что предстоит решить «много проблем». «Мы готовы принять решение вместе с нашими партнерами, но мы хотим убедиться, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на нас самих», — сказал он журналистам.

Премьер-министр Италии Марио Драги позднее заявил, что установление потолка цен на ископаемое топливо, импортируемое из России, «имеет геополитические, а также экономические и социальные цели» (цитата по агентству Askanews).

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В начале мая страны G7 договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго на нее. После этого глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что эмбарго «окажет разрушительное воздействие» на Европу. По ее словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок, так как это позволит удержать цены и избежать резкого скачка, который может вызвать мировую рецессию. «Но, безусловно, цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию», — подчеркнула она. Йеллен сообщила, что страны G7 обсудили создание картеля покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо.

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, куда вошло в том числе частичное эмбарго на поставки нефти. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба». Еврокомиссия предусмотрела несколько переходных периодов — до 5 декабря допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
G7 нефть нефтепродукты цены на нефть страхование

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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