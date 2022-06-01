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Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка

По словам Байдена, из-за резкого роста цен на топливо США вместе с союзниками рассматривают возможность не отказываться полностью от российской нефти, но закупать ее по цене ниже рынка
BRENT BRENT $117,32 -4,95%
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта. Об этом заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел Fox News.

По его словам, Вашингтон вместе с союзниками в Европе ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.

Если такое решение будет принято, то Россия, по его словам, сохранит возможность экспортировать нефть, но по «цене значительно ниже той, которая сейчас установилась на рынке».

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Фото:Patrick Pleul / DPA / ТАСС

30 мая члены Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Страны договорились ввести частичное нефтяное эмбарго, которое коснется поставок российской нефти по морю. По словам источников Bloomberg, сначала — к 2023 году — ЕС планирует отказаться от морских поставок сырья, а уже после того, как будут удовлетворены интересы ряда стран, не имеющих выхода к морю, — расширить эмбарго и на трубопроводные поставки.

Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, благодаря эмбарго поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которую временно освободили от эмбарго.

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США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России еще в начале марта. Объявляя об этом, Байден заявил о понимании того факта, что подобное решение приведет к росту цен на бензин в США, но также и о необходимости «оказать давление» на российского лидера. Спустя сутки после объявления эмбарго цены на бензин в США преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17 за галлон. На сегодняшний день цена бензина в США составляет $4,67, дизеля — $5,53.

В Кремле допускали, что если ЕС откажется от закупок российской нефти, то Россия будет компенсировать эти объемы продажами на востоке. На фоне согласования эмбарго стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $119 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что в случае принятия эмбарго она может взлететь еще выше — до $300 за баррель.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
нефть США санкции Джо Байден
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