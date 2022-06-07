США призвали сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы

США вместе с европейскими странами ведут активную дискуссию об ограничении доходов, которые Россия может получать от продажи нефти, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен на заседании финансового комитета Сената, передает Reuters.

По ее словам, власти США заинтересованы в том, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок, так как это позволит удержать цены и избежать резкого скачка, который может вызвать мировую рецессию.

«Но, безусловно, цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию», — сказала министр.

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