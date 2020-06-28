Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
- К 11:00 мск явка на электронное голосование составила 77,06%, по данным общественного штаба. В таком формате проголосовали 903,3 тыс. человек.
- По данным Центризбиркома, по состоянию на утро 28 июня проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек (включая дистанционное голосование). Явка составила 28,46%. Больше всего граждан проголосовали в Туве — явка составила 41,98%. Меньше всего — 22,45% — в Хабаровском крае.
- На утро 28 июня в ЦИК поступило 4870 жалоб на возможные нарушения. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, значительная их часть касается дистанционного голосования, также проверяются обращения, связанные с отсутствием камер при надомном голосовании, и с тем, что члены УИК не проверяют паспортов у голосующих.
- К 21:00 мск явка на электронное голосование по поправкам составила 75%, сообщил оперативный штаб. Проголосовали почти 880 тыс. избирателей.
- Явка на утро 27 июня составила 19,49% с учетом электронного голосования.
- Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил о попытке атаки на систему онлайн-голосования через сервис наблюдателя. Сбоя в системе не произошло, все голоса онлайн-избирателей будут учтены.
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений. Сенатор обратил внимание на отсутствие на некоторых участках необходимого объема информационных материалов. При этом Клишас уточнил, что санитарные правила соблюдаются везде.
- ЦИК зарегистрировала 105 жалоб на возможное принуждение к голосованию с использованием админресурса. Большая часть таких обращений получена из Москвы и Санкт-Петербурга, также есть жалобы из Кировской области, Ставропольского края и Марий Эл.
- По данным ЦИК, к этому дню зарегистрированы более 500 тыс. наблюдателей за голосованием.
26 июня
- К 18:00 26 июня у ЦИК все еще нет данных о явке в регионах (на сайте комиссии опубликовали только данные о количестве проголосовавших за 25 июня). Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил РБК, что данные о явке будут готовы на следующий день. «Люди [из избиркомов] работают до восьми, девяти, десяти часов вечера. Понятно, что не успевают собрать», — уточнил он.
- К 19:30 явка на электронном голосовании суммарно по Москве и Нижнему Новгороду составила 66%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
- К электронному голосованию не допущено почти 2 тыс. сомнительных учетных записей, рассказал Венедиктов. По его словам, из этого числа успели проголосовать 547 москвичей. Это личные кабинеты, которые были зарегистрированы после 5 июня, когда регистрация была закрыта.
- Чтобы простимулировать голосование, власти запустили программу «Миллион призов». С 26 июня пользователям стали приходить уведомления о выигрыше (такое сообщение получил корреспондент РБК): «Поздравляем! Код <...> выиграл». Начисленные баллы пользователь после активации может использовать для расчетов в магазинах и кафе, например, в кафе «Пушкин», ресторане «Турандот», сети «Снежная королева», в «Азбуке вкуса», «Дикси», а также в столичных музеях, к примеру в Музее истории ГУЛАГа. Некоторых крупнейших розничных компаний Москвы, например X5 Retail Group, в списке, доступном на сайте программы, нет.
- На сайт ЦИК идет DDoS-атака, сообщили журналистам в Центризбиркоме.
25 июня
- 25 июня проголосовали, включая дистанционное электронное голосование, более 10 млн человек, или 9,2% от числа избирателей.
- Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что «принудиловка», накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы, а важнейшей задачей должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
- Избирательные участки открылись по всей стране, но в некоторых городах не с 8:00 по местному времени, как это бывает в дни обычных голосований. Корреспондент РБК в городе Кимры Тверской области не смогла проголосовать на своем участке утром, так как УИК, согласно опубликованному расписанию, начинает работу в 15:00. На участке расписание назвали «устаревшим», а информацию ложной. «Мы уже поменяли объявление, где указали, что работаем с 8 до 20. Информация пришла к нам просто поздно, мы просто физически не успели поправить расписание», — сообщили РБК в УИК 408.
- Председатель комиссии Еврейской автономной области опровергла сообщения о том, что в регионе не везде открылись избирательные участки. По ее словам, часть входов в участки «подмыло» из-за продолжительных дождей, но все они открылись вовремя.
- Проголосовать онлайн смогут только жители Москвы и Нижегородской области, заранее подавшие заявление. Они голосуют на портале 2020og.ru. Утром некоторые пользователи столкнулись с тем, что не могли зайти на сайт. В ЦИК сбой в работе сайта объяснили пиковой нагрузкой.
- Явка на электронное голосование в Москве и Нижегородской области составила к 21:50 более 46% от числа зарегистрировавшихся (более 551,8 тыс. бюллетеней).
- По данным ЦИК на 25 июня, досрочно проголосовали порядка 86,5 тыс. человек, находящихся на кораблях и в труднодоступной местности.
Нарушения
- В Санкт-Петербурге от работы отстранены два члена УИК № 505 после публикации изданием «Фонтанка.ру» видеозаписи, где они наполняют урну для голосования бумажными листами. По словам представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григория Марголина-Каганского, ящик с бюллетенями опечатан, голосование в него не производится, 28 июня после обращения избиркома в правоохранительные органы начата проверка.
- Журналист Павел Лобков сообщил, что проголосовал на выборах дважды — онлайн и на избирательном участке. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по данному факту будут приняты меры, а самого Лобкова ждут «соответствующие санкции» за административное правонарушение, так как голосовать повторно запрещено (ст. 5.22 КоАП). Вечером 25 июня полиция начала проверку. В МВД добавили, что действия могут быть квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования), ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 213 (хулиганство).
- Похожая ситуация произошла с представителем движения «Голос» Василием Вайсенбергом, который зарегистрировался на дистанционное голосование и получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Булаева, ему не стоило провоцировать членов избирательных комиссий. 26 июня Вайсенберга пригласили в полицию для дачи объяснений.
- Голоса попытавшихся проголосовать на обычных участках будут учтены только один раз, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. «По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», — сказал Ермолов ТАСС. Зампредседателя Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что председатели обеих участковых комиссий уже отстранены. «В отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», — заявил глава Мосгоризбиркома.
Процедура голосования
- Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день.
- Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.
- Помимо избирательных участков голосование проходит на дому, а в Москве и Нижегородской области есть возможность проголосовать и онлайн. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали более 1,3 млн человек. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.
- 213 участков открыты на предприятиях с непрерывным циклом работы. Около 2 тыс. участков создано в местах временного пребывания.
За какие поправки предлагается проголосовать
Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе будут прописаны полномочия Госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в Основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.
Голосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».
Подробнее о списке поправок — в материале РБК.