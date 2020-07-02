Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 01 июл, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 01 июл, 12:39
На одном из участков в Москве остановили подсчет из-за возможного вброса Общество, 00:40 В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом Общество, 00:14 ЦИК обработал 82% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию Политика, 00:02 Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет Бизнес, 00:00 Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу Политика, 01 июл, 23:53 ЦИК объяснил резкую смену результатов голосования в Коми Политика, 01 июл, 23:23 Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 01 июл, 23:06 Тульский «Арсенал» уволил главного тренера после пятого поражения подряд Спорт, 01 июл, 23:05 Как прошло голосование по поправкам в Конституцию Политика, 01 июл, 22:37 ЦИК подсчитал 50% протоколов на голосовании по поправкам Политика, 01 июл, 22:30 Памфилова назвала явку на голосование по поправкам «очень достойной» Общество, 01 июл, 22:24 «Ростов» на 11-й добавленной минуте ушел от поражения в матче РПЛ Спорт, 01 июл, 22:12 ВЦИОМ сообщил итоги экзитпола на голосовании по поправкам Общество, 01 июл, 22:01 Гол Кокорина принес «Сочи» ничью в матче с «Динамо» Спорт, 01 июл, 21:58
Общество ,  
0 

На одном из участков в Москве остановили подсчет из-за возможного вброса

Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

«Камеры видеонаблюдения на УИК № 2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования», — говорится в сообщении.

На данный участок выехали представители столичного горизбиркома и территориальной избирательной комиссии (ТИК). По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter