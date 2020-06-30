Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

По словам журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, травму ему нанесли полицейские, которые пытались вывести его из помещения избирательного участка в Петербурге. Полиция пообещала провести проверку, если подадут жалобу

Фото: Давид Френкель / Медиазона

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими. По словам журналиста, он представился председателю участковой избирательной комиссии (УИК), в которой до этого пытались удалить одного из членов УИК с правом решающего голоса. После этого глава УИК попросила полицейских вывести журналиста.

«Меня схватили за руку, заломали руку, повалили на пол и ударили кулаком в предплечье правое. После этого рука хрустнула, а я закричал от боли очень сильной и остался лежать на полу. Полицейские испугались, а один из наблюдателей этих дернул меня за руку еще раз и сказал, что я симулянт, я, естественно, закричал от боли еще раз. Сейчас я в машине скорой помощи еду в НИИ Джанелидзе», — рассказал Френкель.

Позднее он сообщил РБК, что находится в больнице. «Перелом подтвержден, сейчас мне будут делать операцию», — сказал журналист.

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу РБК заявили, что нападения полицейского на гражданина на избирательном участке не было. По версии ведомства, председатель УИК попросила сотрудников полиции помочь вывести гражданина, препятствовавшего работе комиссии, после чего те «в установленном законом порядке» приняли меры по его удалению с территории участка.

«Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало. В случае их поступления в установленном законом порядке будет проведена проверка», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.