Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов

Глава ЦИК в письме к лидеру коммунистов назвала ситуацию недопустимой. Ранее Центризбирком сообщил о бланках жалоб на нарушения при голосовании, которые заранее распространяли среди членов избиркомов от КПРФ

Геннадий Зюганов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В среду, 1 июля, в день общероссийского голосования председатель Центризбиркома Элла Памфилова направила письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В нем она назвала недопустимой ситуацию с распространением бланков жалоб на нарушение голосования среди членов избиркомов от КПРФ с правом решающего голоса. Письмо есть у РБК.

В нем Памфилова попросила Зюганова взять ситуацию под контроль и назвала обвинения, содержащиеся в шаблонах, безосновательными.

Ранее члены ЦИК заявили, что Центризбирком получил из нескольких регионов обращения о подготовке шаблона «особого мнения», распространяемого среди членов избирательных комиссий от коммунистов. По словам представителя ЦИК Антона Лопатина, в комиссию «стали поступать обращения в первую очередь из тех регионов, где в единый день голосования, 13 сентября, пройдут выборы, о системной подготовке членами избирательных комиссий (УИК) от КПРФ «особых мнений» к итоговым протоколам». По его словам, эти «особые мнения» подготовлены заранее, «под копирку».

В партийном шаблоне (один из них есть у РБК) для членов УИК от КПРФ перечисляется ряд «нарушений» при проведении общероссийского голосования. Помимо прочего речь идет о «масштабной агитации», направленной на формирование положительного отношения к поправкам в Основной закон. Критикуется и необходимость голосовать «пакетом» за все поправки. В шаблоне «особого мнения» также есть критика пакетного голосования и «масштабного использования административного ресурса». Члены избиркома от КПРФ «намеренно не привлекались к отдельным избирательным процессам», указывается в шаблоне. Также говорится, что «явка участников голосования очевидно завышена, что свидетельствует о фальсификации итогов голосования».