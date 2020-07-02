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Поправки в Конституцию ,  
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Глава Ненецкого округа объяснил голосование его жителей против поправок

По словам врио главы Ненецкого автономного округа, проголосовавшие против поправок в Конституцию жители региона таким образом протестовали против планов по объединению с Архангельской областью
Юрий Бездудный
Юрий Бездудный (Фото: Екатерина Эстер / nao24.ru / ТАСС)

Большинство избирателей Ненецкого автономного округа (НАО), принявших участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, выступили против их принятия из-за планов по объединению региона с Архангельской областью. Об этом заявил РБК врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

«Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области», — сказал он.

В среднем по стране за внесение поправок в Конституцию выступили, по данным ЦИК, 77,92% участников голосования. Единственным регионом, где большинство проголосовавших — 55,25% — выступило против, стал Ненецкий автономный округ (НАО). За поправки здесь проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.

«Почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать. Самое главное, что выборы в НАО прошли честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм», — сказал Бездудный.

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

О том, что голосование против поправок в Конституцию стало для избирателей НАО формой протеста против объединения с Архангельской областью заявили и депутаты регионального парламента. «Ненецкий округ всегда поддерживал все инициативы президента, но сейчас жители региона были очень напуганы перспективами объединения с Архангельской областью. Поэтому использовали любую возможность, чтобы донести свое нежелание объединяться до всех уровней власти», — заявил депутат Андрей Ружников. «Тот результат, который мы получили, — это позиция жителей округа по вопросу объединения, скорее, а не по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Это попытка жителей округа обратить внимание центральных властей, которая сложилась по вопросу объединения, так называемое протестное голосование, — сказала руководитель фракции КПРФ Татьяна Федорова (цитаты по сообщению «Ненецкого информационного агентства — 24»).

Политолог Ростислав Туровский пояснил РБК, что протесты в НАО возникают, когда кто-то покушается на статус региона. «Это было и на думских выборах 2011 года, когда вопрос об объединении с Архангельской областью будоражил общественное мнение, и раньше. Поэтому и сейчас вопрос об объединении обернулся протестным голосованием по поправкам. И это сигнал о необходимости прекратить процесс объединения», — сказал Туровский.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по отношению к общему числу избирателей в стране число тех, кто проголосовал против принятия поправок в НАО (чуть более 12 тыс. человек), «весьма и весьма незначительно». При этом Песков также отметил, что на настроениях голосующих в НАО могла отразиться «тематика объединения субъектов».

Авторы: Елизавета Антонова, Евгений Калюков
Теги: Ненецкий автономный округ, поправки в Конституцию
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