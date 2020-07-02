Глава Ненецкого округа объяснил голосование его жителей против поправок

По словам врио главы Ненецкого автономного округа, проголосовавшие против поправок в Конституцию жители региона таким образом протестовали против планов по объединению с Архангельской областью

Юрий Бездудный (Фото: Екатерина Эстер / nao24.ru / ТАСС)

Большинство избирателей Ненецкого автономного округа (НАО), принявших участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, выступили против их принятия из-за планов по объединению региона с Архангельской областью. Об этом заявил РБК врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

«Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области», — сказал он.

В среднем по стране за внесение поправок в Конституцию выступили, по данным ЦИК, 77,92% участников голосования. Единственным регионом, где большинство проголосовавших — 55,25% — выступило против, стал Ненецкий автономный округ (НАО). За поправки здесь проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.

«Почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать. Самое главное, что выборы в НАО прошли честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм», — сказал Бездудный.