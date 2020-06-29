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Кремль ответил на появление первых данных об итогах голосования

Публикация экзитполов по голосованию о поправках может способствовать повышению информированности населения, считает Песков. Утром первые данные о результатах голосования огласил ВЦИОМ, хотя на обычных выборах это запрещено
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вопрос, была ли допустима публикация ВЦИОМом экзитполов на голосовании по Конституции, следует адресовать Центризбиркому, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. При этом он напомнил, что речь не идет о конкурентном голосовании.

«Здесь главным уполномоченным ведомством является ЦИК. Поэтому заключение ЦИК, наверное, является основополагающим. Надо учитывать, что речь не идет о конкурентом голосовании, поэтому можно солидаризироваться с мнением ЦИК», — сказал представитель Кремля.

ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции
Политика
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

По мнению Пескова, публикация предварительных итогов голосования до завершения плебисцита «может способствовать повышению информированности населения».

В соответствии с законодательством о выборах публикация экзитполов запрещена до окончания голосования или референдума. Однако формат голосования по поправкам в Конституцию не был предусмотрен в действующем голосовании. Его проведение регламентируется специальным законом и указом президента.

Утром 29 июня, за два дня до окончания голосования, результаты экзитполов опубликовал ВЦИОМ. Явка на тот момент составляла более 30%. (37,1% на 12:45 мск). Из опрошенных социологами участников голосования на вопрос о своем выборе согласились ответить 70%. Из них поправки поддержали 76%.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию
Выбрать регион
Отменить
0%
20%
30%
40%
>50%
Данные по Москве и Нижнему Новгороду на карте представлены без учета электронного голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подтвердила, что публикация экзитпола не нарушает закона, однако напомнила, что ЦИК просила воздержаться от этого до окончания голосования. «Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — сказала она.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, Конституция, голосование, экзитполы
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