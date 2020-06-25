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Поправки в Конституцию ,  
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Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж

В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля, этот день объявлен в стране выходным. Как проходит голосование — в фоторепортаже РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Избирательный участок на Курском вокзале в Москве. Проголосовать можно на 45 вокзалах в России

Фото: KirirllBatanov / Facebook
Фото: KirirllBatanov / Facebook

Один из избирательных участков во Владивостоке. Видео с УИК в багажнике автомобиля разместил в социальных сетях председатель регионального отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов. Как рассказала «Новой газете» представитель УИК, машина приехала для надомного голосования к одному из жителей, а его соседи также захотели проголосовать: «Нет там никакого участка. <...> Можем и к вам приехать. Голосование идет параллельно на территории школы»

Фото: newmalykla / VK
Фото: newmalykla / VK

Надомное голосование в Новомалыклинском районе Ульяновской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Шатер во дворе жилого дома в Екатеринбурге для выездного голосования

Фото: krasnoarmeyka174 / VK
Фото: krasnoarmeyka174 / VK

Голосование​ в Красноармейском районе Челябинской области

Фото: kuntsevo.online / VK
Фото: kuntsevo.online / VK
Голосование в Кунцево ​на западе столицы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Медики в очереди в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке во время голосования
Фото: ufa / VK
Фото: ufa / VK
Голосование в Уфе
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

На избирательном участке в Якутске

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Избирательный участок в деревне ​Гигирево в Одинцовском районе Подмосковья
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сотрудники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге во время голосования

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Избирательный участок № 562 в городе Донецк в Ростовской области

Фото: voshod.syamja / VK
Фото: voshod.syamja / VK

Голосование​ в Сямженском районе Вологодской области

Теги: мультимедиа, голосование, Конституция
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