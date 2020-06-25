Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж
Избирательный участок на Курском вокзале в Москве. Проголосовать можно на 45 вокзалах в России
Один из избирательных участков во Владивостоке. Видео с УИК в багажнике автомобиля разместил в социальных сетях председатель регионального отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов. Как рассказала «Новой газете» представитель УИК, машина приехала для надомного голосования к одному из жителей, а его соседи также захотели проголосовать: «Нет там никакого участка. <...> Можем и к вам приехать. Голосование идет параллельно на территории школы»
Надомное голосование в Новомалыклинском районе Ульяновской области
Шатер во дворе жилого дома в Екатеринбурге для выездного голосования
Голосование в Красноармейском районе Челябинской области
На избирательном участке в Якутске
Сотрудники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге во время голосования
Избирательный участок № 562 в городе Донецк в Ростовской области
Голосование в Сямженском районе Вологодской области