Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж

Один из избирательных участков во Владивостоке. Видео с УИК в багажнике автомобиля разместил в социальных сетях председатель регионального отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов. Как рассказала «Новой газете» представитель УИК, машина приехала для надомного голосования к одному из жителей, а его соседи также захотели проголосовать: «Нет там никакого участка. <...> Можем и к вам приехать. Голосование идет параллельно на территории школы»