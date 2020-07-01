Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста

Виктор Миненко (Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия)

Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал. Об этом со ссылкой на данные полиции в ходе прямого включения с ЦИК заявил председатель петербургского избиркома Виктор Миненко.

Днем ранее журналист сообщил, что полиция насильно пыталась вывести его с петербургского избирательного участка № 2219. В результате Френкеля госпитализировали, врачи диагностировали ему перелом руки и отправили на операцию. Журналист уточнял, что его попросила вывести с участка глава избирательной комиссии. Тогда в главке МВД по городу РБК сообщили, что председатель комиссии просила вывести гражданина, который препятствовал работе, полиция приняла меры «в установленном законом порядке».

По словам представителя петербургского избиркома, причиной конфликта Френкеля с полицейскими на избирательном участке стал его отказ зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при голосовании. «Сотрудники полиции уже, видимо, были на взводе, — рассказал Миненко. — Его никто не толкал, он упал самостоятельно, как говорят полицейские».

Он уточнил, что проверку инцидента сейчас проводит Следственный комитет, который и даст оценку действиям всех участников конфликта.

Френкель создал конфликтную ситуацию на участке, подчеркнул Миненко. «Он вел себя очевидно провокационно, — сказал председатель избиркома. — Он своим поведением создавал препятствие для осуществления участниками голосования своих прав». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя его слова, сказала, что ЦИК «по своей линии получит все объяснительные этой агрессии».