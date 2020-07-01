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Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста

Виктор Миненко
Виктор Миненко (Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия)

Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал. Об этом со ссылкой на данные полиции в ходе прямого включения с ЦИК заявил председатель петербургского избиркома Виктор Миненко.

Днем ранее журналист сообщил, что полиция насильно пыталась вывести его с петербургского избирательного участка № 2219. В результате Френкеля госпитализировали, врачи диагностировали ему перелом руки и отправили на операцию. Журналист уточнял, что его попросила вывести с участка глава избирательной комиссии. Тогда в главке МВД по городу РБК сообщили, что председатель комиссии просила вывести гражданина, который препятствовал работе, полиция приняла меры «в установленном законом порядке».

По словам представителя петербургского избиркома, причиной конфликта Френкеля с полицейскими на избирательном участке стал его отказ зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при голосовании. «Сотрудники полиции уже, видимо, были на взводе, — рассказал Миненко. — Его никто не толкал, он упал самостоятельно, как говорят полицейские».

Он уточнил, что проверку инцидента сейчас проводит Следственный комитет, который и даст оценку действиям всех участников конфликта.

Френкель создал конфликтную ситуацию на участке, подчеркнул Миненко. «Он вел себя очевидно провокационно, — сказал председатель избиркома. — Он своим поведением создавал препятствие для осуществления участниками голосования своих прав». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя его слова, сказала, что ЦИК «по своей линии получит все объяснительные этой агрессии».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию с Френкелем проверит Следственный комитет. «Многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», — сообщил он. Также губернатор выразил сожаление в связи с инцидентом и травмой журналиста.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Конституция, СМИ, Санкт-Петербург
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