Как изменится Конституция России. Главные поправки

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию. Главные изменения российского закона — в материале РБК

О необходимости внесения поправок в Конституцию президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в январе. 11 марта Госдума приняла закон о внесении поправок в третьем чтении, его поддержал и Совфед, а 14 марта документ был подписан президентом. Вступление в силу этих изменений предполагается после общероссийского голосования, которое пройдет в апреле. РБК собрал главные поправки, чтобы сравнить, как изменится Конституция.

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