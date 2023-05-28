Посол России объяснил, от чего зависит продолжение конфликта на Украине

Российский посол в Британии пояснил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от желания НАТО его обострять. Он также назвал «большой ошибкой идеалистов» мнение о том, что Украина может победить Россию

Посол России в Британии Андрей Келин (Фото: Qian Yi / Zuma / ТАСС)

Продолжительность конфликта на Украине зависит от того, насколько страны НАТО будут готовы его «еще обострить», заявил в интервью Би-би-си посол России в Великобритании Андрей Келин.

Он добавил, что Москва пока не предпринимала «очень серьезных усилий» в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал «большой ошибкой идеалистов» представление о том, что Украина может одержать победу над Россией.

«Рано или поздно, конечно, эта эскалация может приобрести новое измерение, в котором мы не нуждаемся и которого не хотим. Мы можем заключить мир хоть завтра», — добавил посол.

Российские власти неоднократно говорили о том, что НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине. «Фактически, а по сути, де-юре страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — заявил 24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров. Глава Пентагона Ллойд Остин еще в ноябре говорил, что НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России. В то же время он заявлял о готовности и далее продолжать поставлять оружие Киеву. Вашингтон считает, что поражение России на поле боя может побудить Москву начать переговоры.

Россия критикует поставки вооружений Украине со стороны западных стран и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что передача Киеву оружия принесет Украине «больше страданий». Также российская сторона говорила, что готова к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Украина настаивает на отводе российских войск к границам страны 1991 года. В ноябре президент страны Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти компонентов, среди них — энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел Крым, а осенью 2022 года — Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Киев считает эти территории оккупированными. В Москве заявляли о готовности защищать эти территории всеми способами.

Россия считает, что урегулирование возможно только после прекращения боевых действий украинскими силами и остановки поставок оружия Западом, говорил ранее замглавы МИДа Михаил Галузин. Кроме того, Украина должна признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», отметил он.