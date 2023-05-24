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Лавров заявил, что НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине

Лавров: НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 11-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Фактически, а по сути, де-юре страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — сказал глава МИДа. Он также добавил, что Россия направляет «западным столицам сигнал о недопустимости такого сценария, но эти сигналы либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях».

Лавров отметил, что «оппоненты взвинчивают ставки», потому что их «попытка сломать Россию руками украинских неонацистов» стала неотъемлемой частью «генеральной линии на возрождение однополярного мироустройства».

До этого к участникам 11-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, обратился президент России Владимир Путин. Он заявил, что нестабильность в мире продолжает расти. «В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности», — сказал президент. Путин также отметил, что вместе с партнерами будет добиваться «формирования более справедливого, многополярного мира», а «неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира», уйдет в прошлое.

В Кремле ранее уже говорили об участии НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что у России нет в этом сомнений. «У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — говорил он.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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