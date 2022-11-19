Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 22:31
Власти Украины объявили о добровольной эвакуации жителей Херсона Политика, 22:08
Глава Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине Политика, 21:43
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 21:43
Российский боксер победил экс-чемпиона мира на турнире в Екатеринбурге Спорт, 21:07
Мать Саакашвили заявила, что в его организме нашли ртуть Политика, 21:03
Современная архитектура Москвы: 8 наиболее ярких и заметных проектов РБК Стиль и МНИИД, 20:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Федерация хоккея Москвы пообещала разобраться в ситуации c избитым судьей Спорт, 20:15
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 20:10
На автомобильной части Крымского моста установили все пролеты Общество, 20:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:53
Украинцам предложили задуматься об отъезде из страны для экономии энергии Политика, 19:42
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 19:33
«Нефтехимик» нанес СКА пятое поражение в шести последних матчах КХЛ Спорт, 19:25
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

Глава Пентагона: НАТО не будет втянута в конфликт на Украине
Остин назвал конфликт на Украине самым серьезным кризисом в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны. Альянс будет поддерживать Украину, но не втягиваться в конфликт
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России, заявил на форуме по международной безопасности в Канаде глава Пентагона Ллойд Остин, передает Associated Press.

Он сказал, что альянс не будет втянут в военные действия. «Но мы будем поддерживать Украину, пока она борется, чтобы защитить себя. И мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

Остин назвал конфликт на Украине самым серьезным кризисом в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны и заявил, что его исход «поможет определить курс глобальной безопасности» в ХХI веке.

Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. Ее целью Москва называла защиту население Донбасса и обеспечение собственной безопасности. Западные страны осудили спецоперацию, ввели санкции против России и оказывают военную помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл перспективу вступления Украины в НАТО угрозой для России. За несколько дней до ее начала он также называл предрешенным вопрос о присоединении Киева к альянсу и развертывании на территории Украины объектов НАТО.

В сентябре Киев решил подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Стремление присоединиться к альянсу закреплено в конституции Украины. В США и Германии выражали мнение, что сейчас для этого неподходящее время.

Читайте на РБК Pro
«Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Как не надо выводить бизнес на новый рынок: топ-10 ошибок фаундеров
Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе

Страны НАТО оказывают военную помощь Украине, но заявляют о недопустимости прямого конфликта между альянсом и Россией. Москва же считает, что военной помощью Киеву западные страные вступают в «прокси-войну» с Россией.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Ллойд Остин НАТО
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
НАТО заявило о «небезопасном» маневре российских истребителей на Балтике
Политика
Володин назвал три случая, демонстрирующих «несостоятельность НАТО»
Политика
Небензя обвинил Украину в попытке вызвать столкновение России с НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter