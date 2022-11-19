Глава Пентагона: НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

Глава Пентагона заявил, что НАТО не будет втянута в конфликт на Украине

Остин назвал конфликт на Украине самым серьезным кризисом в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны. Альянс будет поддерживать Украину, но не втягиваться в конфликт

Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России, заявил на форуме по международной безопасности в Канаде глава Пентагона Ллойд Остин, передает Associated Press.

Он сказал, что альянс не будет втянут в военные действия. «Но мы будем поддерживать Украину, пока она борется, чтобы защитить себя. И мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

Остин назвал конфликт на Украине самым серьезным кризисом в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны и заявил, что его исход «поможет определить курс глобальной безопасности» в ХХI веке.

Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. Ее целью Москва называла защиту население Донбасса и обеспечение собственной безопасности. Западные страны осудили спецоперацию, ввели санкции против России и оказывают военную помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл перспективу вступления Украины в НАТО угрозой для России. За несколько дней до ее начала он также называл предрешенным вопрос о присоединении Киева к альянсу и развертывании на территории Украины объектов НАТО.

В сентябре Киев решил подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Стремление присоединиться к альянсу закреплено в конституции Украины. В США и Германии выражали мнение, что сейчас для этого неподходящее время.

Страны НАТО оказывают военную помощь Украине, но заявляют о недопустимости прямого конфликта между альянсом и Россией. Москва же считает, что военной помощью Киеву западные страные вступают в «прокси-войну» с Россией.