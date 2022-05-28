Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора политиков.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции». Он также заявил, что к пленным обеспечат доступ представителей Международного комитета Красного Креста, добавили в пресс-службе кабмина Германии.
В заявлении Кремля не говорится, что Путин, Макрон и Шольц обсуждали обмен пленными с Украиной. Но там указали, что российский президент рассказал собеседникам о ходе военной операции на Украине, «отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».
Телефонный разговор прошел днем 28 мая по инициативе Франции и Германии; Шольц и Макрон призвали Путина к прекращению огня на Украине и прямым переговорам с президентом страны Владимиром Зеленским.
Накануне Путин говорил по телефону с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Как заявили в Вене, российский президент пообещал, что Москва активизирует усилия по обмену пленными с Киевом, в этом процессе должен участвовать Красный Крест. В сообщении Кремля эта тема не упоминается.
20 мая Минобороны России отчиталось, что территория «Азовстали» «полностью освобождена» от украинских военных, которые были заблокированы на металлургическом комбинате. В этот день, по данным министерства, оттуда вышла последняя группа из 531 человека; всего с 16 мая — 2439. Ведомство называет их «нацистами «Азова» (символика подразделения признана в России экстремистской и запрещена) и военнослужащими ВСУ. Сейчас, по словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, они находятся в ДНР.
Российское Минобороны сообщило, что военные сдались в плен; президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что они получили «сигнал» от командования украинской армии о праве «выйти и сберечь свою жизнь». Он подчеркнул, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми, и власти ведут работу по их возвращению на подконтрольную Киеву территорию.
Замглавы МИД Андрей Руденко, говоря о перспективе обмена пленных украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе на российских военнослужащих, заявил, что такой сценарий допускается. В то же время Госдума обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом (власти России неоднократно называли полк «Азов» неонацистским объединением), а Пушилин настаивает на трибунале, утверждая, что этого хотят простые люди и «здравомыслящая часть мирового сообщества».