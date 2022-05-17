Володин поручил проработать в Госдуме запрет обмена военных преступников

По утверждению спикера Госдумы, Россия гуманно обращается с попавшими в плен на Украине, но если речь идет о военных преступниках, они должны предстать перед судом

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Комитетам Госдумы поручили проработать вопрос о запрете обмена военных преступников, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна: это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», — написал он в Telegram-канале.

Вопрос о запрете обмена военных преступников на заседании Госдумы поднял депутат Анатолий Вассерман. Он предложил принять постановление или закон, регулирующий эту тему.

Володин его предложение одобрил. «Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену», — сказал он.

Володин заявил, что российская сторона гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен, а также содействует их лечению.

21 апреля Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где остаются украинские военнослужащие, и распорядился полностью блокировать его. В Минобороны заявили, что на территории завода «надежно заблокированы» боевики украинского националистического батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) и иностранные наемники.

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После этого активизировались переговоры об эвакуации с территории предприятия мирных жителей, 7 мая их вывоз с завода завершился. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гражданских на заводе не осталось, но там укрываются около 1,2 тыс. украинских военных.

Накануне Минобороны сообщило, что с территории «Азовстали» начали вывозить раненых украинских военных, их доставляют в больницу Новоазовска в ДНР. До этого командир батальона «Восток» народной республики Александр Ходаковский сообщил, что с территории предприятия вышли десять военных с белыми флагами.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки в плен сдались 265 военных и боевиков «Азова», включая 51 тяжелораненого.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером заявил, что работа по спасению военных с завода и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается. Он заявил, что Украине они «нужны живыми». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос, считает ли Россия эвакуированных с «Азовстали» военнопленными. Он пообещал, что российская сторона будет к ним относиться в соответствии с международными законами.