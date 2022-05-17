Володин поручил проработать в Госдуме запрет обмена военных преступников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 14:49
Исключенный из «Формулы-1» Мазепин выступит в ралли «Шелковый путь» Спорт, 14:48
В госзаказе не любят новичков и рыночные цены. Как все-таки заработать Pro, 14:47
Израиль отменит ПЦР-тестирование при въезде в страну Общество, 14:42
Тарпищев назвал Медведева «темной лошадкой» на «Ролан Гаррос» Спорт, 14:36
В Кремле назвали условие возобновления экспорта удобрений Политика, 14:36
Минздрав устранил дефицит лекарств для щитовидной железы и от эпилепсии Общество, 14:33
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:26
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:24
Володин поручил проработать в Госдуме запрет обмена военных преступников Политика, 14:23
Россия уведомила Совет государств Балтийского моря о своем выходе Политика, 14:09
Песков назвал воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины Политика, 14:08
Кремль заявил об отсутствии решения о переносе региональных выборов Политика, 14:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин поручил проработать в Госдуме запрет обмена военных преступников

По утверждению спикера Госдумы, Россия гуманно обращается с попавшими в плен на Украине, но если речь идет о военных преступниках, они должны предстать перед судом
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Комитетам Госдумы поручили проработать вопрос о запрете обмена военных преступников, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна: это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», — написал он в Telegram-канале.

Вопрос о запрете обмена военных преступников на заседании Госдумы поднял депутат Анатолий Вассерман. Он предложил принять постановление или закон, регулирующий эту тему.

Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми
Политика
Фото:Laurent Van Der Stockt / Getty Images

Володин его предложение одобрил. «Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену», — сказал он.

Володин заявил, что российская сторона гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен, а также содействует их лечению.

21 апреля Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, где остаются украинские военнослужащие, и распорядился полностью блокировать его. В Минобороны заявили, что на территории завода «надежно заблокированы» боевики украинского националистического батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) и иностранные наемники.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи

После этого активизировались переговоры об эвакуации с территории предприятия мирных жителей, 7 мая их вывоз с завода завершился. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гражданских на заводе не осталось, но там укрываются около 1,2 тыс. украинских военных.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Накануне Минобороны сообщило, что с территории «Азовстали» начали вывозить раненых украинских военных, их доставляют в больницу Новоазовска в ДНР. До этого командир батальона «Восток» народной республики Александр Ходаковский сообщил, что с территории предприятия вышли десять военных с белыми флагами.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки в плен сдались 265 военных и боевиков «Азова», включая 51 тяжелораненого.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером заявил, что работа по спасению военных с завода и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается. Он заявил, что Украине они «нужны живыми». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос, считает ли Россия эвакуированных с «Азовстали» военнопленными. Он пообещал, что российская сторона будет к ним относиться в соответствии с международными законами.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
батальон «Азов» Вячеслав Володин обмен Военная операция на Украине военнопленные
Материалы по теме
Песков направил Минобороны вопрос о статусе эвакуированных с «Азовстали»
Политика
Минобороны сообщило о 265 сдавшихся в плен на «Азовстали» за сутки
Политика
Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter