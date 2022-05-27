Канцлер Австрии предупредил Путина о риске потери «Газпромом» ПХГ

Канцлер Австрии Нехаммер предупредил Путина о риске потери «Газпромом» ПХГ в Хайдахе

Путин счел, что в обмене военнопленными с Украиной должен быть задействован Красный Крест, рассказал канцлер Австрии Нехаммер. Президент России также пообещал исполнить обязательства по поставкам газа, добавил он

Карл Нехаммер (Фото: Johanna Geron / AP)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил о готовности Москвы обсудить обмен пленными с Украиной. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает OE24. По словам Нехаммера, Путин счел, что в обмене военнопленными должен быть задействован Красный Крест.

Канцлер подчеркнул, что в разговоре с российским лидером также обсуждался вопрос об оказании гуманитарной помощи, об экспорте через порты Украины.

Еще одной темой стал обмен пленными, пишет Kurier. «Путин заявил, что усилия по обмену пленными активизируют и что такой обмен будет возможен в скором времени», — приводит слова Нехаммера издание.

По его словам, Путин пообещал, что Россия исполнит обязательства по поставкам газа. Если «Газпром» не будет использовать ПХГ в Хайдахе, Австрия предложит его другим компаниям, предупредил канцлер.

«Разговор был очень интенсивным, очень серьезным, и это еще один шаг к разрешению конфликтов», — заключил Нехаммер.

В Кремле отметили, что Вена и Москва обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля Статьи Pro Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Статьи Pro Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Инструкции Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи

«Владимир Путин акценти­ровал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны», — говорится в сообщении.

Путин также обратил внимание на то, что Украине следует разминировать морские порты для свободного прохода заблокированных судов. Он также указал на саботаж Киевом переговоров.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 24 мая допустила обмен пленными, включая сержанта Вадима Шишимарина, с Россией после приговоров суда. Ранее украинский суд приговорил Шишимарина к пожизненному заключению.

На следующий день замглавы российского МИДа Андрей Руденко счел преждевременным говорить об обмене пленными между Москвой и Киевом. По его словам, обсуждение станет возможным только после суда и вынесения приговоров украинским военным в России.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник 27 мая сообщил, что число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет около 8 тыс.

16 мая украинские военные начали покидать завод «Азовсталь» в Мариуполе и сдавать оружие. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что всего с территории завода вышли более 2,4 тыс. военных.

Киев настаивал на обмене пленных военных с «Азовстали» на российских военнослужащих.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что над украинскими военными с «Азовстали» должен пройти трибунал, поскольку «справедливость должна восторжествовать». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил провести трибунал над ними в ЛНР и ДНР, поскольку в этом регионе они «совершали свои преступления» и там нет моратория на смертную казнь.