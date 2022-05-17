Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:42
В США заявили, что Байден хочет поехать на Украину, но пока не планирует Политика, 00:36
Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми Политика, 00:35
Винер словами Путина оценила запрет показа Олимпиад в России Спорт, 00:30
Против протестующих в Таджикистане применили слезоточивый газ Политика, 00:23
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 00:09
В России подорожали унитазы Общество, 00:00
С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными Политика, 16 мая, 23:40
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 16 мая, 23:38
Главы МИД ЕС выделят Украине военную помощь на €500 млн Политика, 16 мая, 23:22
Клуб НХЛ подписал контракт с рекордсменом сборной России Спорт, 16 мая, 23:14
Генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России Политика, 16 мая, 23:08
Умер первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион Общество, 16 мая, 23:01
В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии Политика, 16 мая, 22:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми

По словам президента, операция по спасению военных с завода «Азовсталь» и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается. Ранее замминистра обороны сообщила об эвакуации более 270 бойцов, в том числе раненых
Фото: Laurent Van Der Stockt / Getty Images
Фото: Laurent Van Der Stockt / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работа по спасению военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.

«Благодаря действиям Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми», — заявил он.

Ранее Зеленский грозил прекратить переговоры с Россией в случае уничтожения оставшихся в Мариуполе украинских военных.

С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными
Политика

16 мая агентство Reuters сообщило, что около десятка автобусов с украинскими военными выехало с территории «Азовстали». Число покинувших территорию комбината военнослужащих агентство не назвало. RT сообщал приблизительно о 300 бойцах, среди которых около 50 раненых. Затем замминистра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что в больницу в Новоазовске отвезли 53 тяжелораненых военнослужащих, еще 221 был отправлен в Оленовку. Украинская сторона рассчитывает их обменять.

Что такое «Азовсталь». Фотогалерея о символе боев за Мариуполь
Фотогалерея 

Утром в понедельник с территории завода вышли десять военных с белыми флагами и попросили о переговорах об эвакуации раненых. Позже российское Минобороны объявило о начале эвакуации раненых.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone
Статьи
Pro
Пять финтех-стартапов под грифом «самый»
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи

В конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Москву и Киев. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он предложил привлечь к эвакуации мирных жителей с «Азовстали» Международный комитет Красного Креста (МККК), Путин согласился.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Азовсталь эвакуация Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Кадыров призвал Эрдогана не спасать «безбожников» с «Азовстали»
Политика
В Кремле отвергли данные об ультиматумах Украины по «Азовстали»
Политика
Киев предложил обменять раненых военных с «Азовстали» на пленных россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter