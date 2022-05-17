Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работа по спасению военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.
«Благодаря действиям Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми», — заявил он.
Ранее Зеленский грозил прекратить переговоры с Россией в случае уничтожения оставшихся в Мариуполе украинских военных.
16 мая агентство Reuters сообщило, что около десятка автобусов с украинскими военными выехало с территории «Азовстали». Число покинувших территорию комбината военнослужащих агентство не назвало. RT сообщал приблизительно о 300 бойцах, среди которых около 50 раненых. Затем замминистра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что в больницу в Новоазовске отвезли 53 тяжелораненых военнослужащих, еще 221 был отправлен в Оленовку. Украинская сторона рассчитывает их обменять.
Утром в понедельник с территории завода вышли десять военных с белыми флагами и попросили о переговорах об эвакуации раненых. Позже российское Минобороны объявило о начале эвакуации раненых.
В конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Москву и Киев. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он предложил привлечь к эвакуации мирных жителей с «Азовстали» Международный комитет Красного Креста (МККК), Путин согласился.