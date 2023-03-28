Красносельский увидел «прямой путь к мировой войне» через Приднестровье

Вадим Красносельский (Фото: ТАСС)

В Приднестровье нельзя допускать войну, поскольку при таком развитии событий конфликт станет глобальным, считает президент республики Вадим Красносельский. Его заявление приводит телеканал «Первый Приднестровский».

«Я глубоко убежден, что через Приднестровье... — прямой путь к мировой войне. Это может быть такие громкие заявления, но тем не менее», — сказал он.

По его словам, если в какой-либо конфликт вмешается Приднестровье, то вмешается и Молдавия, а за ней и Румыния, которая является членом НАТО.

«Вмешается Румыния, вмешается и, соответственно Российская Федерация. Какими средствами, каким применением оружия и так далее, тут уже открытый вопрос. Я думаю, если уже будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в применении своем».

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