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Красносельский увидел «прямой путь к мировой войне» через Приднестровье

Президент ПМР Красносельский: через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне
Вадим Красносельский
Вадим Красносельский (Фото: ТАСС)

В Приднестровье нельзя допускать войну, поскольку при таком развитии событий конфликт станет глобальным, считает президент республики Вадим Красносельский. Его заявление приводит телеканал «Первый Приднестровский».

«Я глубоко убежден, что через Приднестровье... — прямой путь к мировой войне. Это может быть такие громкие заявления, но тем не менее», — сказал он.

По его словам, если в какой-либо конфликт вмешается Приднестровье, то вмешается и Молдавия, а за ней и Румыния, которая является членом НАТО.

«Вмешается Румыния, вмешается и, соответственно Российская Федерация. Какими средствами, каким применением оружия и так далее, тут уже открытый вопрос. Я думаю, если уже будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в применении своем».

Материал дополняется

Теги
Приднестровье мировая война Молдавия Румыния Россия Вадим Красносельский
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