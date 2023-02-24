МИД предостерег Киев от «авантюрных шагов» в районе Приднестровья

В Молдавии до этого заявили, что армия находится в штатном режиме и не наблюдает каких-либо угроз безопасности страны

Вид на здание МИД РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В случае возможной провокации со стороны Украины в Приднестровье Россия примет адекватные меры реагирования. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве заявили, что видят «значительное скопление» украинских военных и техники у границы с непризнанной республикой.

«ВС России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье», — говорится в сообщении.

Прямой угрозы для военной безопасности Молдавии сейчас нет, сообщили в Минобороны республики. Сообщение опубликовано на сайте военного ведомства.

В молдавском Минобороны заверили, что армия находится в штатном режиме, ведомство следит за всеми событиями и изменениями в регионе и на территории, «контролируемой тираспольским режимом». Если будут выявлены угрозы стране, о них незамедлительно проинформируют жителей Молдавии.

С информацией о «провокации Украины» накануне утром выступило Минобороны России. Там рассказали, что в качестве предлога для вторжения украинской армии в Приднестровье планируется инсценировка «якобы наступления российских войск» с территории непризнанной республики. Вечером того же дня российские военные рассказали об активизации подготовки ВСУ к этим действиям.

Власти Молдавии не подтвердили данные Минобороны. «Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — сказали в пресс-службе правительства.

«Если говорить о границе с Приднестровьем, то этому направлению уделяется значительное внимание с самого начала [военной операции России]», — рассказал спикер погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что Россия сохраняет значительное влияние на этот регион и может его использовать: «Это направление давно усилено для обеспечения безопасности Украины».