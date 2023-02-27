В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

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В Кремле обеспокоены обострением обстановки в Приднестровье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашего беспокойства. <...> Наши оппоненты в киевском режиме и в европейских странах способны на различные провокации», — заявил Песков.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский 27 февраля заявил, что обстановка по внешнему периметру Приднестровья стала напряженной.

23 февраля Минобороны России предупредило о «провокации Украины» в Приднестровье. В качестве предлога для вторжения украинской армии в Приднестровье планируется инсценировка «якобы наступления российских войск», заявили в ведомстве. Вечером того же дня Минобороны сообщило об активизации подготовки Вооруженных сил Украины к этим действиям.

МИД России предостерег Киев от «авантюрных шагов» в районе Приднестровья. «ВС России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны Молдавии сказали, что прямой угрозы для военной безопасности страны нет. Там заверили, что армия находится в штатном режиме, а ведомство следит за всеми событиями и изменениями в регионе и на территории, «контролируемой тираспольским режимом». Данные российского Минобороны об «инсценировке» власти Молдавии не подтвердили, призвав к спокойствию.