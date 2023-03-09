В Приднестровье заявили о предотвращении теракта СБУ против руководства

В подготовке к теракту подозревается уроженец Тирасполя, который 12 лет назад переехал в Одессу, в прошлом году вступил в тероборону Украины, а потом прошел подготовку в СБУ, сообщает телеканал «Первый Приднестровский»

В Приднестровье предотвращен теракт, который готовился Службой безопасности Украины в отношении должностных лиц республики, сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности страны.

Там добавили, что возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и приготовлении к убийству двух и более лиц. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания, заявили в министерстве.

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, что теракт планировали совершить в центре Тирасполя против первых лиц государства. Его заявление приводит телеканал «Первый Приднестровский».

«Место, где должен был быть совершен террористический акт опять-таки свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть, не в меньшей мере расчет был на большое количество жертв», — сказал Гурецкий.

«Первый Приднестровский» пишет, теракт планировался путем подрыва автомобиля с 8 кг гексогена. Он должен был взорваться «в момент проезда мимо одного из приднестровских чиновников».

Телеканал также опубликовал видео с мужчиной, который, как утверждается, должен был устроить теракт. Это уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан, который, говорится в сообщении, 12 лет назад переехал в Одессу, в прошлом году вступил в тероборону, а потом начал сотрудничать с СБУ.

Кисничан в прошлом судим, сообщает телеканал. Его, говорится в сообщении, привлекали за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В Приднестровье он известен под фамилией Саражинский, которую потом сменил, взяв девичью фамилию матери — Кисничан, указывает телеканал.