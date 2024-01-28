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Политика ,  
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Замминистра обороны России приехал в Ливию и встретился с Хафтаром

ЛНА: Юнус-Бек Евкуров встретился с главкомом ливийской армии Халифой Хафтаром
Это уже третья встреча российских и ливийских военных. В августе Евкуров тоже был в Ливии, а в сентябре Хафтар приезжал в Москву и беседовал с Путиным. После этого президент провел встречу с экс-командиром ЧВК «Вагнер» и Евкуровым
Юнус-Бек Евкуров&nbsp;и Халифа Хафтар
Юнус-Бек Евкуров и Халифа Хафтар (Фото: General.official.leadership / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщается на странице ЛНА в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии, военным штабом Халифа Хафтар принимает заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию в генеральном штабе в Бенгази», — сказано в посте, к которому прикреплены кадры встречи.

В Министерстве обороны России информацию о визите Евкурова в Ливию пока не комментировали.

С лета прошлого года это как минимум третья встреча Евкурова с ливийскими военными. Первый официальный визит состоялся в августе: тогда замминистра, как и сейчас, приезжал в Ливию; второй контакт прошел через месяц, тогда Хафтар прилетал в Москву. Во время этого визита ливийский маршал встречался и с президентом Владимиром Путиным.

После этого Евкуров был на встрече с Путиным, на которой также присутствовал экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев, под руководством которого глава государства предложил служить бойцам частной военной компании после мятежа ее основателя Евгения Пригожина. При нем ЧВК активно действовала в африканских странах.

С 2011 года в Ливии продолжается политический кризис после убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительства против ЛНА.

Фактически в стране сложились два политических центра: один — в столице страны Триполи, другой — на востоке, где находятся города Бенгази и Тобрук. Эту часть контролируют ЛНА и Хафтар. Несмотря на попытки сторон договориться и провести выборы, в Ливии продолжает сохраняться двоевластие.

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Помимо визитов в Ливию, в прошлом году Евкуров посетил еще несколько африканских стран: Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Во всех власть находится в руках военных после государственных переговоров. Встречи с представителями этих стран проходили в сентябре, затем три государства объявили о создании военного Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны. 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о входе из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS, ЭКОВАС).

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Фото:Thierry Gouegnon / Reuters

В декабре Евкуров вновь был в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. В январе прошла еще одна встреча нигерских военных с российскими, но уже в Москве. Делегацию Нигера возглавлял глава Минобороны Салифу Моди, он провел переговоры с Евкуровым и другим замминистра Александром Фоминым. Через неделю у Евкурова и Фомина состоялась еще одна встреча с представителями стран Африки — на этот раз с министром вооруженных сил по делам ветеранов и жертв войны Чада Даго Якубой.

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Юнус-Бек Евкуров Ливия Африка Халифа Хафтар
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