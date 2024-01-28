Три страны заявили о разочаровании и вышли из ЭКОВАС

В Нигере, Мали и Буркина-Фасо в последние годы прошли военные перевороты и ЭКОВАС ввела против них санкции. В 2023-м, на фоне нескольких визитов делегации Минобороны России, государства создали военный альянс

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS, ЭКОВАС), передает Burkina24 со ссылкой на совместное заявление трех стран.

«После 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с большим сожалением, горечью и огромным разочарованием отмечают, что Организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и от панафриканизма. Более того, ЭКОВАС под влиянием иностранных держав, предавших свои основополагающие принципы, стало угрозой для своих государств-членов и населения, счастье которого оно должно обеспечить», — сказано в заявлении.

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Заявление подписали военные, фактически занимающие посты глав государств: капитан Ибрагим Траоре, возглавляющий Буркина-Фасо, полковник Ассими Гойта (Мали) и генерал Абдурахман Чиани (Нигер). Во всех трех странах произошли военные перевороты в последние несколько лет.

Лидеры стран заявили, что ЭКОВАС не помогала им в борьбе с терроризмом, а когда их государства «решили взять свою судьбу в свои руки», то организация ввела санкции против них, тем самым заняв «иррациональную и неприемлемую позицию». Например, после переворота в Нигере в этом году страны объединения объявили о закрытии границ с этим государством и введении запрета на авиасообщение, прекращении финансовых операций с ним, заморозке государственных активов Нигера в центробанках стран союза.

Организация допускала, что совершит интервенцию в Нигер, если ситуацию не удастся разрешить дипломатическим путем. Мятежники заявляли, что к военной интервенции готовится и Париж, но там отвергали эти данные. Вместе с тем Франция выразила поддержку действиям ЭКОВАС по урегулированию в Нигере - эта республика, как и многие другие страны запада Африки, были ее колониями в прошлом.

В сентябре Франция объявила о решении вывести свои войска из Нигера. Французские военнослужащие находились в этой стране с 2013 года, участвуюя в операциях против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок. Однако в декабре в африканской республике отмечали, что угроза вторжения сохраняется.

ЭКОВАС представляет собой торгово-экономический союз. Буркина-Фасо, Мали и Нигер входят в число 15 стран Африки, которые в 1975 году подписали Лагосский договор о создании этой организации. Помимо них, в организации состоят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сенегал и Того. Мавритания, изначально входившая в ЭКОВАС, вышла в 2000-м, а в 2017-м подписала с организацией соглашение об ассоциированном членстве.

В сентябре 2023-го Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, которой учреждается Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны. Решение о создании альянса было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым с представителями Мали, Нигера и Буркина-Фасо. В декабре Евкуров снова посетил Нигер.