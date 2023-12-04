Евкуров приехал в Нигер и встретился с министром обороны

Делегация с Евкуровым приехала в Нигер и провела встречу с министром обороны

Замглавы Минобороны также посетил Мали и Буркина-Фасо. Переговоры между российской делегацией и представителями трех африканских стран до этого проводились в сентябре, на фоне этого был создан Альянс государств Сахеля

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министр обороны Нигера Салифу Моди 3 декабря встретился с прибывшей в аэропорт Ниамея российской делегацией, передает Агентство печати Нигера (ANP). Оно также опубликовало совместную фотографию Моди и заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Еще один кадр с Евкуровым опубликовал портал Альянса государств Сахеля (AEC, организация коллективной обороны Нигера, Буркина-Фасо и Мали, созданная в сентябре 2023 года).

Агентство отмечает, что никаких сообщений о продолжении программы пребывания российской делегации в Нигере не поступало.

Портал Actuniger пишет, что это первый визит российской делегации на министерском уровне с момента создания «Национального совета Нигера по защите родины» (CNSP), который летом сверг президента Мохамеда Базума и захватил власть в стране. По данным издания, на переговорах было запланировано осуждение путей укрепления двустороннего сотрудничества в нескольких областях.

Делегация во главе с Евкуровым ранее также провела встречи с президентом Мали Ассими Гойтой и президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, отмечает портал. Российская сторона выразила удовлетворение в связи с созданием военного альянса трех стран, назвав это идеальной основой для сотрудничества между странами региона и Россией, отмечает портал.

РБК направил запрос в Минобороны.

Группа военных устроила переворот в Нигере в июле, отстранив от власти избранного в 2021 году президента Мохамеда Базума (он был взят под охрану, в начале декабря его семья заявила, что не получала о нем новостей с середины октября). Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью. США и Европейский союз осудили переворот, а также начали приостанавливать программы помощи Ниамею.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило хунте интервенцией и потребовало восстановить конституционный порядок, однако нигерийские военные отказались выполнять это требование и обвинили Францию в подготовке «агрессии» совместно с ЭКОВАС. Они потребовали вывода французских войск из страны, Париж начал это осенью и планирует завершить к концу года.

Военный переворот в 2021 году произошел в Мали, а в 2022-м — в Буркина-Фасо. В августе они пообещали поддержку Нигеру в случае иностранной интервенции и разместили в стране свою авиацию.

В сентябре делегация Минобороны России провела переговоры с представителями Нигера, Мали и Буркина-Фасо. На фоне этого три африканские страны приняли решение учредить Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны.