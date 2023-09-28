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Политика ,  
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Путин встретился с ливийским фельдмаршалом Хафтаром

Президент Путин встретился с ливийским фельдмаршалом Хафтаром
В Кремле заявили, что темой беседы была ситуация в Ливии «и в регионе в целом»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом агентству ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом», — сказал Песков.

26 сентября агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление ЛНА сообщило о приезде Хафтара в российскую столицу. Встречал его замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, а ситуацию в Ливии фельдмаршал обсуждал «с российскими высокопоставленными деятелями».

Месяц назад в Ливию ездил Евкуров. Это был первый официальный визит делегации Минобороны России в Бенгази.

Отряды фельдмаршала Хафтара контролируют восток Ливии — в том числе Бенгази и Тобрук. С 2018 года на его стороне воевала в том числе ЧВК «Вагнер», бойцы которой среди прочего занимались охраной месторождений нефти.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Ливия Халифа Хафтар Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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