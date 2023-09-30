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Политика ,  
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Посольство в Ливии ответило США из-за сближения Хафтара с Россией

Посольство в Ливии рассмешило нежелание США сближения Хафтара с Москвой

Посольство России в Ливии с иронией прокомментировало сообщения о том, что США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Москвой. Об этом говорится в телеграм-канале посольства.

Посольство опубликовало новость о предостережении американских властей от сотрудничества Хафтара и других руководителей Ливии от сотрудничества с президентом Владимиром Путиным.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — прокомментировали в посольстве.

Заявление американских властей прозвучало 29 сентября, на следующий день официального подтверждения встречи Путина и Хафтара в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стороны обсудили ситуацию в Ливии и в регионе в целом.

Отряды фельдмаршала Хафтара контролируют восток Ливии — в том числе Бенгази и Тобрук. С 2018 года на его стороне воевала в том числе ЧВК «Вагнер», бойцы которой среди прочего занимались охраной месторождений нефти.

В прошлом месяце Ливию с официальным визитом посетила делегация Минобороны, делегацию возглавлял замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

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Ливия США Халифа Хафтар Владимир Путин посольство России
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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