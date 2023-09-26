Ливийский маршал Хафтар приехал в Россию на переговоры

Спустя месяц после поездки замминистра обороны Евкурова в Ливию маршал Хафтар нанес ответный визит. ООН наложила эмбарго на поставки оружия в Ливию для всех, кроме Правительства национального согласия

Халифа Хафтар (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар по приглашению Москвы посетил Россию и провел переговоры с Минобороны, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление ЛНА.

Хафтара встретил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Маршал обсудил ситуацию в Ливии и двусторонние отношения, пути их развития и укрепления «с российскими высокопоставленными деятелями».

Месяц назад, 22 августа, в Ливию приезжал Евкуров. Это был первый официальный визит делегации Минобороны в республику. Пресс-служба ведомства сообщила, что Евкуров и Хафтар намеревались обсудить перспективы сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и «других вопросов совместных действий». Вскоре после этого ЛНА атаковала чадских повстанцев, дислоцированных на территории Ливии.

В Ливии с 2011 года продолжается политический кризис. ООН признает Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее Триполи, его власть оспаривает Хафтар, который контролирует восток Ливии (Бенгази, Тобрук).



МИД России обещал строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия кому-либо, кроме признанного организацией правительства. «Хафтар, конечно, является ведущей политической и военной фигурой», — подчеркивал, однако, российский постпред при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.



С 2018 года в конфликте на стороне Хафтара принимала участие ЧВК «Вагнер». Среди прочего они занимались охраной месторождений нефти. По данным турецких властей на 2019 год, в Ливии находились 2 тыс. бойцов ЧВК, в 2020-м аналитики ООН сообщили о 800–1200 бойцах. Москва тогда категорически отрицала свою связь с ЧВК «Вагнер».

Евкуров также посетил Мали, Буркина-Фасо и Нигер, впоследствии эти страны учредили Альянс государств Сахеля (АЕС) для создания архитектуры коллективной обороны.