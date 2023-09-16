Страны Африки после встреч с Евкуровым решили создать военный альянс

В последние несколько лет военные перевороты произошли и в Мали, и Буркина-Фасо и и Нигере, который столкнулся с угрозой интервенции. С представителями всех этих стран проводила переговоры с делегация Минобороны России

Ассими Гоита во время подписания хартии Липтако-Гурмы о создании Альянса государств Сахеля (Фото: GoitaAssimi / Twitter)

Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, которой учреждается Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны, сообщил в своем аккаунте в X (бывший Twitter) временный президент Мали Ассими Гоита.

Документ был подписан главами Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Он также предусматривает механизм «взаимопомощи на благо нашего населения», сказал Гоита.

Решение о создании АЕС принято на фоне переговоров делегации Минобороны России с представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В начале сентября российские военные во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым посетили Буркина-Фасо. На переговорах с главой государства Ибрагимом Траоре обсуждалось военно-техническое сотрудничество, включая подготовку в России военных Буркина-Фасо, в том числе летчиков.

16 сентября в закрытом режиме прошли переговоры Евкурова с президентом Мали Ассими Гоитой и министром обороны Нигера Салифой Моди, сообщало малийское телевидение.

В Мали, Буркина-Фасо и Нигере в последние годы произошли военные перевороты. Командир спецбатальона Гоита организовал переворот в Мали в 2020 году, бывший капитан вооруженных сил Ибрагим Траоре сделал то же самое в Буркина-Фасо в 2022-м. Последний по хронологии переворот произошел в Нигере, в июле там в результате отстранения президента Мохамеда Базума от власти главой государства стал командующий президентской гвардией Абурахман Чиани.

Западные страны осудили перевороты и начали ограничивать сотрудничество с этими странами. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Нигера, Буркина-Фасо, Мали и других стран, где власть захватили военные. Кроме того, западноафриканское объединение пригрозило Нигеру интервенцией, а Франция высказалась в поддержку такого решения. Мали и Буркина-Фасо пообещали оказать помощь Нигеру в случае интервенции.

Во всех перечисленных странах сохраняла присутствие ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, также она действовала в Ливии и ЦАР. В августе Financial Times со ссылкой на источники писала, что бизнес-империя погибшего при крушении самолета в Тверской области бизнесмена Евгения Пригожина находится «в подвешенном состоянии».

Собеседники FT говорили, что дальнейшие действия в России будут зависеть от президента Владимира Путина, и обращало внимание на то, что делегация российских военных уже провела летом переговоры с Халифой Хафтаром — лидером Ливийской национальной армии, которая контролирует восток страны.

В июле в Санкт-Петербурге состоялся саммит Россия — Африка, в котором принял участие президент Владимир Путин и 17 глав государств Африки. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что Москва никогда не рассматривала континент «как пространство для извлечения прибыли или как объект для колонизации, никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне, с позиции превосходства и силы».

Он также заявил, что не все государства готовы вести равноправный диалог. «Ряд западных государств всё еще не отпускает их колониальное прошлое, и они продолжают мыслить и действовать по этому шаблону», — отметил президент.

Путин также выражал надежду, что саммит позволит расширить сотрудничество России и стран Африки.