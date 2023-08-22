Евкуров прибыл в Ливию в составе первой делегации Москвы по приглашению маршала Хафтара

К ливийскому маршалу Хафтару впервые прибыла делегация Минобороны

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара прибыл в Ливию, сообщило Минобороны.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров», — сообщило ведомство.

Стороны обсудят перспективы сотрудничества по борьбе с международным терроризмом и «других вопросов совместных действий».

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