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К ливийскому маршалу Хафтару впервые прибыла делегация Минобороны
Евкуров прибыл в Ливию в составе первой делегации Москвы по приглашению маршала Хафтара
Юнус-Бек Евкуров
Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара прибыл в Ливию, сообщило Минобороны.
«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров», — сообщило ведомство.
Стороны обсудят перспективы сотрудничества по борьбе с международным терроризмом и «других вопросов совместных действий».
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