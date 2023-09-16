Евкуров провел переговоры с министром обороны Нигера и президентом Мали

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров встретился с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, министром обороны Мали Садио Камарой и министром обороны Нигера Салифой Моди. Об этом сообщило гостелевидение Мали в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Встреча между Евкуровым, Гоитой и министрами прошла в закрытом режиме.

1 сентября Гоита принял российскую делегацию, возглавляемую Евкуровым, и обсудил вопросы укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности между двумя странами. В тот же день замминистра обороны России встретился с президентом переходного времени Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

29 июля Путин говорил, что Москва намерена развивать торгово-инвестиционное партнерство с Мали. Среди перспективных сфер в этом направлении он назвал горнорудную промышленность, энергетику и сельское хозяйство.