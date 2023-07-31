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Глава МИД Франции опровергла планы военной интервенции в Нигере

Глава МИД Франции опровергла информацию о подготовке военного вмешательства в Нигере
Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала приоритетом Парижа защиту соотечественников, находящихся в Нигере. Она выразила надежду, что отстраненный мятежниками президент Мохамед Базум вернется к власти
Катрин Колонна
Катрин Колонна (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Франция не готовит планы военного вмешательства в Нигере, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV. Нигер до 1960 года был французской колонией.

«Мы твердо и решительно отрицаем [эти утверждения]. Это ложь», — сказала министр. Приоритетом Парижа Колонна назвала обеспечение безопасности французских граждан, которые находятся в этой западноафриканской стране.

Колонна ответила на обвинения Национального совета спасения родины — мятежников, объявивших об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума. Представитель совета Амаду Абдраман ссылался на некий документ от имени главы МИД Нигера Асуми Масуда, согласно которому Париж получил разрешение нанести удары по президентскому дворцу, чтобы освободить находящегося там Базума.

Обвинения со стороны Абдрамана прозвучали после нападения на посольство Франции в Ниамее, столице Нигера. В воскресенье, 30 июля, несколько тысяч демонстрантов собрались у здания, попытались проникнуть внутрь, сорвали и выбросили табличку со словами «Посольство Франции в Нигере», заменив ее флагами Нигера и России, передавал BFM. Для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ; сторонники мятежников утверждали, что против них применяли боевые патроны. Колонна это опровергла: «Вопреки тому, что утверждают некоторые военные чиновники Нигера, французские силы безопасности не применяли смертоносных средств».

Глава французской дипломатии выразила надежду, что Мохамед Базум вернется к власти. «Это необходимо, так как дестабилизация ставит под угрозу Нигер и соседние с ним государства», — сказала министр.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, мятежники объявили об отстранении Базума и его заключении под стражу. Они закрыли границы и ввели в стране комендантский час. Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

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Действия мятежников осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция Нигер военный мятеж Мохамед Базум
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