Франция поддержала ЭКОВАС в восстановлении порядка в Нигере

Франция поддержала стремления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в восстановлении порядка в Нигере, сообщил МИД страны.

«Франция заявляет о своей полной поддержке всех решений, принятых на внеочередном саммите глав государств и правительств ЭКОВАС 10 августа 2023 года», — говорится в сообщении ведомства. На встрече участвовали лидеры африканских стран, в частности, Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел Нигера Хассуми Массауду.

ЭКОВАС — региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума. Он отметил, что власти Соединенных Штатов поддерживают действия ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере.

По информации AFP, президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттару заявил, что ЭКОВАС выступает за военную интервенцию в Нигер «как можно быстрее». Мятежники угрожали, что в случае интервенции они убьют Базума.

10 августа состоялось экстренное заседание стран ЭКОВАС. По его итогам начальникам штабов стран — членов объединения поручено привести в полную готовность резервные силы «во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере». В ЭКОВАС заявили, что продолжают рассматривать все варианты для разрешения ситуации в Нигере.

26 июля президентская гвардия Нигера захватила власть в стране, в том числе, заблокировав резиденцию главы государства Базума. В связи с этим ЭКОВАС дали мятежникам неделю на возвращение власти «демократически избранному президенту», в противном случае страны сообщества прибегнут к любым мерам, в том числе к военному вмешательству. По истечению срока никаких действий предпринято не было, кроме экономических санкций. При этом власти ЭКОВАС согласовали план вторжения.