branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Кейн установил рекорд в дебютном матче чемпионата Германии Спорт, 00:09
ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил держать ее в секрете Политика, 00:04
Неймар ворвался в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 00:00
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой Pro, 00:00
В Twitter запретят блокировать других пользователей Технологии и медиа, 18 авг, 23:51
Шольц заявил, что на Украине «нет и не будет» немецких военных Политика, 18 авг, 23:35
Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку» Политика, 18 авг, 23:31
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Донецке три человека погибли при детонации кассетного боеприпаса Политика, 18 авг, 22:54
Bloomberg узнал причину отказа властей от ужесточения валютного контроля Финансы, 18 авг, 22:47
В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне Общество, 18 авг, 22:36
В Подмосковье нашли мертвым кинокритика Алексея Медведева Общество, 18 авг, 22:12
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 18 авг, 22:07
В Сочи выявили нарушения в бассейне, где отравились дети Общество, 18 авг, 21:45
«Рубин» одержал первую победу после возвращения в Российскую премьер-лигу Спорт, 18 авг, 21:31
Переворот в Нигере ,  
0 

ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил держать ее в секрете

ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил пока не разглашать ее
Сюжет
Переворот в Нигере
Страны ЭКОВАС намерены прибегнуть к интервенции в Нигер как к «последнему средству» восстановления порядка в стране, где в конце июля свергли президента. Мятежники выражали готовность к мирному решению конфликта
Пресс-конферецния комитета начальников штабов обороны ЭКОВАС&nbsp;о планах развертывания своих резервных сил в Нигере
Пресс-конферецния комитета начальников штабов обороны ЭКОВАС о планах развертывания своих резервных сил в Нигере (Фото: Francis Kokoroko / Reuters)

ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) определило дату для возможного вторжения в Нигер, где произошел госпереворот, но не будет раскрывать ее и пока намерено придерживаться мирных путей урегулирования ситуации. Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса, передает Reuters.

«Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ. День «Д» (D-Day) также определен, но это мы не собираемся разглашать», — сказал он.

День «Д» или D-Day — обозначения для начала военной операции, где «Д» — конкретный день, который еще не определен или пока не раскрывается.

Одним из наиболее известных дней «Д» стало 6 июня 1944 года, когда началась десантная операция по высадке союзнических войск в Нормандии (Франция) во время Второй мировой войны.

Интервенцию ЭКОВАС назвал последним средством, к которому планируется прибегнуть. «Как мы говорили, мы все еще готовим посредническую миссию в страну, поэтому мы не закрывали никаких дверей. <...> [Но] мы не собираемся вступать в бесконечный диалог [с мятежниками]», — сказал комиссар.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть в стране захватила группа военных из президентской гвардии, к ним присоединилось командование вооруженных сил страны. Президента Мохамеда Базума свергли, новым главой государства себя объявил начальник гвардии Абдурахман Чиани.

За восстановление конституционного порядка в стране выступили не только страны ЭКОВАС, но также ЕС и США. Базум обращался к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь в нормализации ситуации.

Читайте на РБК Pro
Как уволить сотрудника и не стать тираном в глазах коллектива
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности

Пока для этого были предприняты меры ограничительного характера. Например, Евросоюз приостановил финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером. Страны ЭКОВАС объявили о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение, прекращении финансовых операций с республикой, заморозке государственных активов Нигера в центробанках стран союза.

В ЭКОВАС почти сразу после переворота заявили, что возможно решение вопроса военными средствами. На этом фоне мятежники объявили о закрытии воздушного пространства страны и перебросили подкрепление в столицу государства Ниамей. Кроме того, сообщало Associated Press, в случае интервенции они пригрозили убить Базума.

13 августа высокопоставленные исламские ученые из Нигерии, которые встретились с лидерами мятежников, рассказали о готовности последних к дипломатическому пути урегулирования ситуации.

Российская сторона отмечала, что вмешательство в дела Нигера в сложившейся ситуации будет контрпродуктивным и бесполезным.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нигер ЭКОВАС интервенция
Материалы по теме
ЭКОВАС заявил о плане ввести войска в Нигер, если дипломатия не сработает
Политика
ЭКОВАС заявило об активации резервных сил для отправки в Нигер
Политика
МИД Алжира заявил об отсутствии у ЭКОВАС веры в успех интервенции в Нигер
Политика