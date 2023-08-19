ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил пока не разглашать ее

ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил держать ее в секрете

Страны ЭКОВАС намерены прибегнуть к интервенции в Нигер как к «последнему средству» восстановления порядка в стране, где в конце июля свергли президента. Мятежники выражали готовность к мирному решению конфликта

Пресс-конферецния комитета начальников штабов обороны ЭКОВАС о планах развертывания своих резервных сил в Нигере (Фото: Francis Kokoroko / Reuters)

ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) определило дату для возможного вторжения в Нигер, где произошел госпереворот, но не будет раскрывать ее и пока намерено придерживаться мирных путей урегулирования ситуации. Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса, передает Reuters.

«Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ. День «Д» (D-Day) также определен, но это мы не собираемся разглашать», — сказал он.

День «Д» или D-Day — обозначения для начала военной операции, где «Д» — конкретный день, который еще не определен или пока не раскрывается. Одним из наиболее известных дней «Д» стало 6 июня 1944 года, когда началась десантная операция по высадке союзнических войск в Нормандии (Франция) во время Второй мировой войны.

Интервенцию ЭКОВАС назвал последним средством, к которому планируется прибегнуть. «Как мы говорили, мы все еще готовим посредническую миссию в страну, поэтому мы не закрывали никаких дверей. <...> [Но] мы не собираемся вступать в бесконечный диалог [с мятежниками]», — сказал комиссар.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть в стране захватила группа военных из президентской гвардии, к ним присоединилось командование вооруженных сил страны. Президента Мохамеда Базума свергли, новым главой государства себя объявил начальник гвардии Абдурахман Чиани.

За восстановление конституционного порядка в стране выступили не только страны ЭКОВАС, но также ЕС и США. Базум обращался к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь в нормализации ситуации.

Пока для этого были предприняты меры ограничительного характера. Например, Евросоюз приостановил финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером. Страны ЭКОВАС объявили о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение, прекращении финансовых операций с республикой, заморозке государственных активов Нигера в центробанках стран союза.



В ЭКОВАС почти сразу после переворота заявили, что возможно решение вопроса военными средствами. На этом фоне мятежники объявили о закрытии воздушного пространства страны и перебросили подкрепление в столицу государства Ниамей. Кроме того, сообщало Associated Press, в случае интервенции они пригрозили убить Базума.



13 августа высокопоставленные исламские ученые из Нигерии, которые встретились с лидерами мятежников, рассказали о готовности последних к дипломатическому пути урегулирования ситуации.

Российская сторона отмечала, что вмешательство в дела Нигера в сложившейся ситуации будет контрпродуктивным и бесполезным.