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Переворот в Нигере ,  
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Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера

Макрон заявил, что Франция выведет войска из Нигера до конца года
Сюжет
Переворот в Нигере
Франция выведет войска из Нигера до конца года, а также отзовет своего посла, заявил Макрон. На обеих мерах уже несколько месяцев настаивают военные, захватившие власть в Нигере. Ранее Макрон исключал подобные шаги
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС

Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошел военный переворот. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года», — заявил глава государства, добавив, что операция «Бархан» (операция французских войск, направленная против исламистских группировок в Сахеле. - РБК) прошла «успешно».

Макрон пообещал, что вывод французских военных будет проведен «организованным образом», а также сообщил о решении отозвать из Нигера посла Франции.

По данным Le Parision, в Нигере остаются почти 1500 французских солдат.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Они назвались Национальным советом спасения родины. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции.

Страны Запада, в том числе Франция (Нигер — ее бывшая колония), ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. В объединении согласовали дату интервенции, но не стали ее разглашать. Макрон говорил, что поддержит ЭКОВАС в решении начать военные действия. Также он обещал не выводить войска и страны, пока президент Базум об этом не попросит.

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25 августа хунта в Нигере привела вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Также власти страны объявили «добровольную мобилизацию»: по данным мятежников, в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек. Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, заявили о готовности прийти на помощь к Нигеру в случае военной интервенции.

Спустя сутки мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте покинуть страну, назвав причиной отказ дипломата встретиться с назначенным военными министром иностранных дел. Макрон тогда говорил, что посол останется в стране, несмотря на давление «незаконных властей».

16 сентября Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью развития коллективной обороны. Решение о создании АЕС было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России с представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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