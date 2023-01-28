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Посол Израиля в ФРГ заявил о «закулисной» помощи Украине

Посол Израиля в Германии: страна «за кулисами» помогает Киеву больше, чем известно
По словам дипломата, помощь Киеву оказывают закулисно. Так он ответил на вопрос о том, почему Израиль ограничивается гуманитарной помощью, но не оказывает военную
Рон Прозор
Рон Прозор (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Израиль «за кулисами» помогает Киеву больше, чем принято считать, заявил посол страны в Германии Рон Прозор в интервью Funke Mediengruppe.

Дипломата спросили, почему Израиль не направляет Украине военную помощь и ограничивается только гуманитарной. Он ответил, что государство блокирует поставки иранских беспилотников и ракет.

«Так что помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», — отметил посол (цитата по Morgen Post).

Прозор добавил, что Израиль предпочитает «оставаться в тени» из-за присутствия России в Сирии и большой еврейской общины на российской территории.

Киев не раз обвинял российских военных в ударах по украинской территории с помощью иранских дронов. Например, беспилотник «Герань-2» украинские власти считают версией иранского боевого БПЛА типа Shahed.

Российская и иранская стороны обвинения отвергают. В МИД Ирана назвали предположения безосновательными и подчеркнули, что выступают против поставок вооружений сторонам конфликта. Там добавили, что Тегеран и Москва не углубляли сотрудничество в сфере современных технологий в последнее время. В российском МИДе назвали сообщения слухами, а в Кремле — вбросами. В российском постпредстве при ООН пригрозили секретариату организации пересмотреть отношения в случае начала расследования по беспилотникам.

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С начала российской спецоперации израильские власти подчеркивали, что поставляют Украине только гуманитарную и медицинскую помощь. Киев призывал начать поставки средств ПВО, однако глава Минобороны Израиля Бени Ганц говорил, что Тель-Авив не будет этого делать. Минобороны Израиля объясняло отказ передать летальное оружие Киеву «эксплуатационными ограничениями» и «множеством оперативных соображений», а также риском опустошить собственные запасы.

Ранее, 25 января, Axios со ссылкой трех израильских и американских чиновников сообщило, что израильская сторона отказалась передать США и ракеты Hawk, которые хранятся в стране, для последующей отправки их на Украину. Как отмечало агентство, власти Израиля не отправляют оружие, чтобы не портить отношения с Москвой. Об этом же писала газета Politico со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупреждал, что такой «опрометчивый шаг», как поставки Украине оружия, «разрушит все межгосударственные отношения» между странами.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине, заявляя, что подобные действия только затягивают конфликт.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Украина военная помощь
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