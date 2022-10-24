Глава Минобороны Израиля подтвердил отказ поставлять Украине оружие

Израиль направляет Украине гуманитарную помощь и готов предоставить системы гражданского оповещения, но не будет поставлять оружие, заявил глава Минобороны. Ранее NYT сообщила о передаче им данных Киеву для борьбы с дронами

Бенни Ганц (Фото: Wikimedia Commons)

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым вновь заявил, что его страна не будет передавать Киеву оружие. В своем твите глава Минобороны указал, что у Израиля есть «эксплуатационные ограничения», которые этому препятствуют.

В разговоре с Резниковым Ганц подчеркнул, что «Израиль на стороне Украины», а также указал на «предпринятые до сих пор гуманитарные усилия и готовность оборонных ведомств продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней».

Министр добавил, что Израиль направляет Украине гуманитарную помощь и готов предоставить системы гражданского оповещения.

Ганц ранее не раз говорил, что его страна не будет передавать Киеву оружие из-за ограничений и «множества оперативных соображений». Так министр обороны комментировал просьбу главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы предоставить стране системы ПВО и начать «качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий». Ту же позицию ранее выразил и премьер-министр Израиля Яир Лапид, назвав передачу Украине системы «Железный купол» «определенным переходом границ».

Начать поставки вооружений на Украину призывал министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай, однако глава правительства назвал эту точку зрения частным мнением, которое не совпадает с официальной позицией государства.

В ночь на 24 октября The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников. Украинские власти сообщают, что эти дроны применяются для атаки на объекты инфраструктуры по всей стране. Евросоюз и Великобритания ввели санкции против иранского производителя беспилотников Shahed: они считают, что Тегеран передает БПЛА Москве для использования на Украине. Иран и Россия это отвергают, называют дезинформационной кампанией и надуманным предлогом для оказания давления на обе страны.