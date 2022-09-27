МИД Ирана выступил против поставок оружия России и Украине
Иран, хотя и сотрудничает в оборонной сфере с Россией, не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью изданию Al Monitor.
«Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», — указал он.
Министр отметил, что Тегеран категорически против любых вооруженных конфликтов, «будь то на Украине, в Йемене или в Палестине».
Иран намерен способствовать политическому диалогу и «разрешению этого кризиса посредством политических переговоров», добавил он.
Так Абдоллахиян ответил на вопрос, поставляет ли Тегеран беспилотники Москве для использования в боевых действиях на Украине, о чем заявляет Вашингтон. Как утверждал помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась боевыми дронами Shahed-191 и Shahed-129. О поставках беспилотников также писала The Washington Post.
В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными. Ведомство отметило, что Москва и Тегеран сотрудничали в сфере современных технологий до начала военных действий на Украине «и особого развития в этой сфере в последнее время не наблюдается». В Кремле говорили, что власти двух стран не обсуждали подобные вопросы, и назвали данные о передаче беспилотников вбросами.
Тем не менее США пригрозили Ирану санкциями. Под ограничения уже попала компания Safiran Airport Services, которую американский Минфин назвал причастной к передаче России дронов для использования на Украине.