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МИД Ирана выступил против поставок оружия России и Украине

Тегеран считает неправильным поставлять оружие Москве или Киеву и не поддерживает ни одну из сторон конфликта, заявили в МИДе. США обвиняют Иран в передаче России дронов для использования на Украине. Кремль назвал это вбросом

Иран, хотя и сотрудничает в оборонной сфере с Россией, не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью изданию Al Monitor.

«Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», — указал он.

Министр отметил, что Тегеран категорически против любых вооруженных конфликтов, «будь то на Украине, в Йемене или в Палестине».

Иран намерен способствовать политическому диалогу и «разрешению этого кризиса посредством политических переговоров», добавил он.

США обвинили иранскую компанию в поставках дронов России и ввели санкции
Политика
Фото:Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Так Абдоллахиян ответил на вопрос, поставляет ли Тегеран беспилотники Москве для использования в боевых действиях на Украине, о чем заявляет Вашингтон. Как утверждал помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась боевыми дронами Shahed-191 и Shahed-129. О поставках беспилотников также писала The Washington Post.

В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными. Ведомство отметило, что Москва и Тегеран сотрудничали в сфере современных технологий до начала военных действий на Украине «и особого развития в этой сфере в последнее время не наблюдается». В Кремле говорили, что власти двух стран не обсуждали подобные вопросы, и назвали данные о передаче беспилотников вбросами.

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Тем не менее США пригрозили Ирану санкциями. Под ограничения уже попала компания Safiran Airport Services, которую американский Минфин назвал причастной к передаче России дронов для использования на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран поставки оружия беспилотники Военная операция на Украине
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