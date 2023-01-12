Politico назвала неизменной позицию Израиля по поставкам оружия Украине

Politico: Израиль не передаст Киеву оружие, чтобы не портить отношения с Москвой

Правительство Израиля во главе с Нетаньяху не будет менять политику в отношении Украины и оказывать Киеву военную помощь, пишет издание

Здание Кнессета (парламент Израиля) (Фото: Wikimedia Commons)

Новое правительство Израиля не будет менять политику по отношению к Украине и передавать Киеву оружие, чтобы не портить отношений с Россией. Об этом сообщает газета Politico. «В политике Израиля по отношению к Украине нет изменений», — сказал изданию неназванный израильский чиновник.

Израиль предоставил Киеву продовольствие, медикаменты, воду и другую гуманитарную помощь, но не предложил военную технику для использования против российских войск. Это возмущает Вашингтон, но на сегодняшний день удовлетворяет Москву, пишет издание.

С начала российской спецоперации израильские власти говорили, что поставляют Украине только гуманитарную и медицинскую помощь. Киев призывал начать поставки средств ПВО, однако глава Минобороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что Тель-Авив не будет этого делать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 декабря поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Axios, украинский лидер выразил желание услышать об изменении израильской позиции по поставкам ПВО, но премьер не стал ничего обещать.

По словам источников, из-за этого Зеленский проигнорировал просьбу Нетаньяху проголосовать против «антиизраильской» резолюции в ООН.

Минобороны Израиля объясняло отказ передавать Украине летальное оружие «эксплуатационными ограничениями и множеством оперативных соображений», а также риском опустошить собственные запасы.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что поставки Израилем оружия киевскому режиму «разрушат все межгосударственные отношения между нашими странами».