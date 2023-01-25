Axios узнал об отказе Израиля передать старые ракеты ПВО Украине

MIM-23 Hawk (Фото: wikimedia.org)

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Израиля старые зенитные ракеты Hawk, которые находятся там на хранении, чтобы передать их Украине, сообщает Axios со ссылкой трех израильских и американских чиновников.

Израиль до сих пор отклонял большинство запросов США и Украины о предоставлении вооружений из-за опасений испортить отношения с Россией и получить осложнения в Сирии, отмечает агентство.

На эту просьбу Иерусалим также ответил отказом, заявив, что не откажется от объявленной ранее политики по отношению к конфликту на Украине.

Системы Hawk Израиль приобрел у США в 1960-х годах, чтобы защититься от египетских и сирийских авиаударов. Позже они были сняты с вооружения и заменены более современными средствами ПВО.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что около 10 батарей Hawk и сотни ракет остаются на хранении в Израиле.

По данным Axios, американцам также сообщили, что системы Hawk «устарели» и не могут функционировать из-за долгого хранения без технического обслуживания. Однако источники Axios уточнили, что пусковые установки действительно пришли в негодность, но сотни ракет можно отремонтировать и привести состояние боеготовности.

По данным агентства, с подобной просьбой США обратились не только к Израилю, но и к другим странам, куда в свое время поставлялись системы ПВО Hawk.

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