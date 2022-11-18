Кремль посоветовал Берлускони «заманить куда-нибудь» Зеленского

«Заманивать» на переговоры лучше украинского президента Зеленского, а не Путина, посоветовали в Кремле. Ранее соратник Берлускони рассказал о стремлении политика организовать диалог Киева и Москвы, но в МИД Италии данные отвергли

Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Инициативу бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони по «заманиванию» российского президента Владимира Путина на переговоры следует перенаправить на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается «заманивать» кого-то — лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского», — сказал он.

О намерениях Берлускони накануне рассказал его соратник, замминистра культуры Италии Витторио Згарби. «Берлускони нравятся красивые жесты, сейчас он думает как раз о таком жесте», — рассказал он в интервью Spectator. Газета писала, что соглашение должно стать «политической лебединой песней», а самолет экс-премьера «уже наготове». По словам Згарби, 86-летний Берлускони верит, что, организовав переговоры Москвы и Киева без подрыва позиций НАТО, сможет «войти в учебники истории в качестве всемирного героя». Экс-премьер считает себя единственно возможным посредником, который может «усадить» Путина за стол переговоров до Рождества, которое празднуется католиками в конце декабря. В материале Spectator не содержится утверждений, что Путина собрались «заманивать» на переговоры.

При этом слова соратника Берлускони вскоре опроверг глава итальянского МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни, являющийся зампредседателя партии «Вперед, Италия», в интервью La Stampa. Его спросили, правда ли экс-премьер готов отправиться в Москву на переговоры по Украине.

«Ложь. В Москву так свободно не поедешь. Я уже говорил в прошлом, что Сильвио Берлускони и [экс-канцлер Германии] Ангела Меркель были бы хорошими посредниками, возможно, в контексте ООН, учитывая их личное знакомство с Путиным, хотя и с явной атлантической позицией. Но это предложение уже фактически устарело», — пояснил он.