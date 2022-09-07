Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником по Украине

Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником между Россией и Украиной

Экс-премьер Италии Берлускони не увидел никаких экономических последствий от санкций для России и предположил, что президент Путин «способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ»

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони предложил выступить вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель посредниками для урегулирования конфликта на Украине, передает Corriere.

«С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией» — заявил он.

Экс-премьер Италии добавил, что в настоящее время не видит «никаких экономических потерь для [президента России Владимира] Путина». «Мне кажется, что он абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ», — заключил Берлускони.

Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Меркель могла бы стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования вооруженного конфликта, несмотря на критику за ее «катастрофическую политику» в отношении официальной Москвы.

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