Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником по Украине
Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони предложил выступить вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель посредниками для урегулирования конфликта на Украине, передает Corriere.
«С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией» — заявил он.
Экс-премьер Италии добавил, что в настоящее время не видит «никаких экономических потерь для [президента России Владимира] Путина». «Мне кажется, что он абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ», — заключил Берлускони.
Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Меркель могла бы стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования вооруженного конфликта, несмотря на критику за ее «катастрофическую политику» в отношении официальной Москвы.
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